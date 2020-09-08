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【蘋果股價】高盛：iPhone生產面臨挑戰　看淡蘋果再跌三成見80美元

即市財經 22:51 2020/09/08

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市場普遍估計，蘋果今年收入增長約10%，高盛則預期蘋果收入跌2%。

蘋果公司（Apple，美：AAPL）市傳於本月中旬才開始生產iPhone，意味iPhone可能要到9月底至10月初才逐步開始批量生產。自4月以來已看淡蘋果的高盛指，疫情對蘋果業績造成打擊，加上iPhone生產面臨挑戰，預期2021財年業績令人失望，予蘋果目標價80美元，較現水平仍有約三成潛在下跌空間，維持蘋果「沽售」評級。

蘋果官網公布，年度最大規模的秋季產品發布會將定於本港時間9月16日凌晨1時舉行。截至本港時間晚上11時22分，蘋果股價跌逾3%，報117.1美元。

高盛指，蘋果往績參差，曾於2016、2018及2019財年公布遜預期的業績，相反微軟（美：MSFT）過去3年的業績均超乎預期，亞馬遜Amazon（美：AMZN）於過去5年間，有3年有令人驚喜的業績。

高盛：蘋果股價升與散戶參與度提高有關

高盛又稱，蘋果2021年預測市盈率約31倍，相對於Google母公司Alphabet（GOOGL）、微軟及Facebook（美：FB）的28至31倍，收入增長較慢的蘋果，估值不夠吸引。市場普遍估計，蘋果今年收入增長約10%，高盛則預期蘋果收入跌2%，同期市場料Google、微軟及Facebook平均收入增長約18%。

蘋果自2019年末以來股價飛升，其中一個原因與散戶參與度提高有關。高盛指，8月首兩周，蘋果是繼亞馬遜及Tesla（美：TSLA）後，換手股數最小的活躍股份。

相關文章：【美股焦點】傳蘋果9月中起生產5G iPhone 大機會延遲發布

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編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT） iPhone 市盈率 遜於預期 下跌空間 Facebook（美：FB）

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