香港科技園公司夥滙豐推「SPRINTER 2」計劃　助中小企創新及轉型

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（左）與滙豐香港工商金融主管趙⺠忠（右）宣布推出 「SPRINTER 2」計劃。

香港科技園公司與滙豐 （00005） 推出「SPRINTER 2」計劃，為包括製造﹅基建與物流等主要行業的香港中小型企業而設，以推動行業的創新及轉型，助企業提升未來的業務抗逆力。

「SPRINTER 2」首期現接受報名

計劃分兩期進行，每期涵蓋培訓﹅與科技公司配對，以及共創創新業務解決方案三個階段。第一期計劃的對象為從事本地製造業的中小企，將於2020年10月至2021年7月期間進行，現開始接受報名，9月30日截止。第二期則為基建與物流業而設，並於2021年下半年展開。滙豐亦會推薦合適的商業客戶參加計劃。

科技園公司及滙豐曾於2017年至2019年期間舉辦首屆「SPRINTER」計劃，為近180間科技公司及50名天使投資者提供專業知識培訓及交流機會，並助獲選初創籌集共1.38億港元資金，推動香港創科和投資者界別的發展。

首期劃分3階段推動行業的創新

於「SPRINTER 2」第一期計劃中，本地的製造業中小型企業將與全球創科公司配對，並透過三個階段，推動行業的創新。

首階段是企業創新分享，參與計劃的製造業企業將接受培訓，包括人工智能、數據保安及分析、物聯網、5G，以及機械與自動化等主要科技趨勢。

其次是技術方案配對，科技園公司物色已於市場應用的創新技術方案，並安排企業與科技公司進行一對一會面。

最後是為時3個月的共同創新階段，進一步協助參與計劃的製造業企業解決本身的業務需要。

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編輯：陳華