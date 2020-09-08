Mastercard調查：超過3成消費者望企業停止與第三方分享顧客資料

▲ Mastercard調查顯示，有33%消費者冀企業停止與第三方分享顧客資料。

Mastercard最新調查顯示，企業和消費者就互享數據的價值反應各異，企業或高估了消費者就分享其個人資料的價值。

Mastercard調查全球超過800名消費者以及600名來自主要行業的企業行政人員，結果顯示兩者對分享數據的價值存不同看法。有60%的企業行政人員認為，消費者相信透過分享個人資料能獲得相應的價值，但只有44%的消費者相信其個人資料交易值得進行。33%的消費者希望企業停止與第三方分享顧客資料，但僅10%的企業視之為問題所在。

有88%的企業行政人員表示，其公司制訂業務計劃和策略時會對消費者關注的事項作首要考慮，而72%的消費者則會關注企業收集和使用其數據的方式。62%的消費者最為關注欺詐或身份盜竊的問題，而51%的企業亦表示他們會優先保護消費者的個人資料。

調查亦顯示，亞太區內有90%的在處理數據時均會把消費者之顧慮視作重心，比例領先全球。而區內60%的企業認為他們可以透過承諾更加恰當地應用消費者數據而受益。

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編輯：陳華