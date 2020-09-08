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【油價】需求憂慮重燃布蘭特期油跌穿40美元　紐油挫逾7%　油股跳水

即市財經 22:18 2020/09/08

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國際油價連跌5日，布蘭特期油一度跌破40美元。

國際油價連跌5日，布蘭特期油一度跌破40美元，紐約期油更大跌逾7%，見每桶約36.67美元。分析認為，全球疫情反覆下，環球最大油企沙特阿美（Saudi Aramco）周一調低10月份原油售價，反映全球對原油需求仍然疲弱。

布蘭特期油自8月底以來累跌超過8%。瑞士寶盛銀行首席經濟師Norbert Ruecker認為，受累弱美元，預期油價年內仍可以升見45美元。

油股集體下挫，西方石油挫8%，報11.21美元，康菲石油（美：COP）跌近5%，報34.16美元，雪佛龍（美：CVX）跌4%，報78.74美元，埃克森美孚（美：XOM）跌3.9%，報37.55美元。

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編輯：陳韻妍

商品 疫情 經濟 布蘭特期油 紐約期油

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