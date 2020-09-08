【新股IPO】賽生藥業香港申請上市 新冠肺炎用藥「日達仙」半年銷售10億人幣

▲ 賽生藥業在香港遞交上市申請，據招股書，其核心產品「日達仙」上半年銷售達10億人民幣。

賽生藥業（SciClone）在香港遞交上市申請，公司披露初步招股文件，摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。賽生藥業前身SciClone US曾經在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN），2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

賽生藥業目前已有產品上市，包括其自有產品「日達仙」，授權引入產品「安其思」、「擇泰」，同時賽生藥業也為輝瑞（美：PFE）及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

值得注意是，「日達仙」在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，致使其上半年需求及使用量增加，帶動上半年收入按年增長41.5%至10億元（人民幣，下同）。賽生藥業上半年收入錄得11.6億元，按年增長33%，純利則按年急增72%至5.97億元。

「日達仙」並非新冠肺炎的特效藥，而是合成製備的胸腺法新，科學上稱為胸腺肽阿爾法1（Tα1）。目前，「日達仙」獲批准用於治療慢性乙型肝炎及免疫功能受損患者的疫苗增強劑。除官方適應症外，在國家衛健委及中華醫學會和中國臨床腫瘤學會等發佈的治療指南中，日達仙亦被列為治療膿毒症、胰腺癌、肝癌及新型冠狀病毒的藥物。

德福資本目前擁有賽生藥業35.14%股權，為公司單一最大股東。

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編輯：陳健婷