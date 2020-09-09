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【振興經濟】利用金融科技派消費券　刺激真消費

商業 09:00 2020/09/09

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疫情影響香港經濟，政府提出救市方案，除向每位市民派發一萬元外，也推出各項政策救助各行各業；然而，庫房儲備並非無限，收到錢的市民也可能只是存入銀行戶口；政府如果能善用金融科技，派發消費券可能對刺激消費更有幫助。

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協助零售業面對困境，香港可參考澳門政府，和業界合作推出消費券刺激消费。好處有三：

第一，消费券共享平台使用方便，消費者可按照自己喜好，實時取得優惠，商場及商戶更可加入額外優惠，刺激消費。

第二，消費券使用加密科技設計，不怕被竊，也可避免重複使用；而商家更可藉消費數據，更精準地了解顧客的消費習慣及客群需求。

第三，一般的禮券如月餅劵，因爲沒有選擇，未必就近有分店，通常最後大概有三成因過期而浪費。而消费券卻是透過核銷，在使用後政府才予以結算；就可以爲商家、消費者及政府，創造一個三贏局面。 

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消費券不一定是現金券，政府也可以發起一個永不落空的消費券大抽獎。例如陳先生用30元抽中100元的消費券，然後往超市購物；其中70元折扣，是由政府、超市、甚至是商場、關愛基金以及其他機構一起承擔。零售店收到100元消費券後，可以馬上入帳成為收入，並藉此向銀行貸款，形成良性循環。政府毋須大曬金錢，就能達到幫企業自救的目標。 

其實，香港部份創科公司，已研發出消費券共用平台，提供開放式的消費券聚合、分發、核銷及其他增值服務。消費者可以利用GPS功能，以手機尋找附近自己喜歡的消費券，豐儉由人地選購；更可利用人工智慧，編訂自己的購物旅程，省時方便。 

零售業如何自救，了解請按【下一頁

平台僅能支援銀行、商戶、卡、使用者等多維度控制，並能提供預算管理、商戶管理、活動配置、活動管理、數據查詢、數據分析、財務對賬等全流程運營服務，滿足持卡人、商戶及各合作夥伴由一般到個人化的營銷訴求。

撰文 : 陳伯強 香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員

商場 疫情 經濟 Fintech 金融 共享平台 銀行 設計 零售 月餅

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