【限聚令放寬】康文署：周五起開放部分室內康樂設施　下周一開放博物館及圖書館

▲ 公共圖書館將於下周一重開。

康文署宣布，部分康樂場地將分階段於周五（11日）起陸續重新開放，而部分博物館、表演場地及公共圖書館將於下周一（14日）起陸續重開。周五重開的戶外康樂設施包括極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱、健身設施、卵石徑、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣，以及運動場（用作田徑訓練）。

康文署：下周四重開乒乓球室網球場

至於下周四（17日）重開的康文署室內康樂設施，包括體育館主場（只限羽毛球場）、壁球場、乒乓球室／枱、草地滾球場、高爾夫球發球道、網球場、香港單車館單車賽道、室內緩跑徑、舞蹈室／活動室、健身室、英式／美式桌球枱、體操訓練場、運動攀登設施、北河街體育館的搏擊中心、鯉魚門體育館的散手訓練場，以及體育館內的自修角。水上活動中心亦將於同日重開。



市民可於下周三（16日）開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。康文署會在重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場／球道逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。

除科學館及太空館外的博物館下周一重開

康文署會繼續暫停開放其他陸上及水上康樂場地及取消期間舉行的康樂及體育活動，直至另行通告，設施包括隊際活動場地如足球場及籃球場、兒童遊樂設施、燒烤爐、公眾游泳池及泳灘等。



文化設施方面，下周一（14日）起，博物館（除科學館和太空館外）將重新開放展覽設施，而所有互動式展品、公眾節目及兒童設施暫停。所有博物館（包括香港電影資料館售票處）每日實施特別開放時間由上午10時至下午5時（休館日除外），並限制參觀人數，當中，香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將採取分段式入場以控制人流。

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編輯：陳韻妍