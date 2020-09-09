【新股IPO】百勝中國9987超購51倍 一手中籤率25% 抽14手方穩獲一手

將於明日掛牌的百勝中國（新上市編號：09987）今日揭盅認購結果，公開發售部分錄得超額認購約51倍，經重新分配後香港公開發售股份佔全球發售股份總數的16.5%；一手中籤比率為25%，抽14手方穩獲一手；至於國際發售部分亦獲顯著超額認購。

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百勝中國以高達2.36萬元入場費貴絕今年新股，觀乎認購反認，雖則因為跟農夫山泉（09633）招股時間相近，而受資金未趕得及回籠有點關係，但始終做飲食業的，今年受到新冠疫情拖累，上半年收入及純利大跌，加上百勝中國的收入來源主要靠肯德基（KFC），看來過於集中，令吸引力減低。

明日將掛牌，建議投資者應先出獲利。

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現時餐廳數目共9,954家，其中肯德基有6,749家，5,231間屬自營店；必勝客2,258家，當中2,150家為自營店。集團指截至2019年底，肯德基的門店數目約為其最接近的競爭對手的2倍；必勝客的餐廳數目則為其於中國最接近的西式休閒餐飲競爭對手的5倍。

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勝中國頭三大股東為景順、貝萊德（BlackRock）及春華資本，分別持有10.8%、7.2%及4.3%。但原來螞蟻集團亦是其股東之一，只是螞蟻集團持股不足5%，故未列在主要股東的名單上。百勝中國指2016年與春華的聯屬公司Pollos Investment以及螞蟻金服的聯屬公司API Investment訂立的投資協議。根據投資協議，春華及螞蟻金服分別投資4.1億美元及5000萬元，合共投資4.6億美元，以換取百勝中國普通股及兩批認股權證。

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記者：張以正