  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 10:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國9987超購51倍 一手中籤率25% 抽14手方穩獲一手

股樓投資 09:54 2020/09/09

分享：

將於明日掛牌的百勝中國（新上市編號：09987）今日揭盅認購結果，公開發售部分錄得超額認購約51倍，經重新分配後香港公開發售股份佔全球發售股份總數的16.5%；一手中籤比率為25%，抽14手方穩獲一手；至於國際發售部分亦獲顯著超額認購。

認購9987百勝中國前　不可不知的5件事，想知詳情請按：下一頁

百勝中國以高達2.36萬元入場費貴絕今年新股，觀乎認購反認，雖則因為跟農夫山泉（09633）招股時間相近，而受資金未趕得及回籠有點關係，但始終做飲食業的，今年受到新冠疫情拖累，上半年收入及純利大跌，加上百勝中國的收入來源主要靠肯德基（KFC），看來過於集中，令吸引力減低。

明日將掛牌，建議投資者應先出獲利。

百勝中國賣雞攞第一　但何解中餐會屢戰屢敗？，想知詳情請按：下一頁

現時餐廳數目共9,954家，其中肯德基有6,749家，5,231間屬自營店；必勝客2,258家，當中2,150家為自營店。集團指截至2019年底，肯德基的門店數目約為其最接近的競爭對手的2倍；必勝客的餐廳數目則為其於中國最接近的西式休閒餐飲競爭對手的5倍。

農夫山泉9633首日上巿 開巿升85%後無以為繼 收報33.1元升54%，想知詳情請按：下一頁

勝中國頭三大股東為景順、貝萊德（BlackRock）及春華資本，分別持有10.8%、7.2%及4.3%。但原來螞蟻集團亦是其股東之一，只是螞蟻集團持股不足5%，故未列在主要股東的名單上。百勝中國指2016年與春華的聯屬公司Pollos Investment以及螞蟻金服的聯屬公司API Investment訂立的投資協議。根據投資協議，春華及螞蟻金服分別投資4.1億美元及5000萬元，合共投資4.6億美元，以換取百勝中國普通股及兩批認股權證。

＞＞＞如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

IPO 香港股票

上一篇文章

蘋果秋季發布會定檔下周二　會否發布新版 5G iPhone？

下一篇文章

【新股IPO】李氏大藥廠分拆眼科藥公司上市 集資15.5億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清