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【長和系】屈臣氏進軍中東 預計5年內開百間分店

股樓投資 21:26 2020/09/08

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長和（00001）旗下的零售旗艦屈臣氏集團與中東私人企業Al-Futtaim達成獨家特許經營權協議，意味集團將進軍中東地區。當地首家屈臣氏旗艦店將設於社拜購物中心，將於今年10月1日開幕。

【新股IPO】傳喜茶及奈雪の茶有意來港上市 集資額分別達4至5億美元   詳情請看【下一頁

【農夫山泉股價】本港另一隻礦泉水股 上市9年多股價已累跌...  詳情請看【下一頁

是次合作為屈臣氏集團首次的特許經營權協議，Al-Futtaim將引進屈臣氏到海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）內的各成員國。集團計劃在2025年底前在當地開設100家分店，而其網上商店（Watsons.ae）、手機應用程式Watsons UAE以及屈臣氏忠實會員計劃，將會在杜拜分店開幕當日推出。

另外，屈臣氏將於今年第四季，在杜拜節日城及阿聯酋購物中心開設兩家分店，並於2021年進駐沙特阿拉伯。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明指，中東地區的美妝產品需求增長是全球最快，十分高興屈臣氏的業務能擴展至中東地區。Al-Futtaim具豐富的零售品牌管理經驗，深信是次合作定能為當地顧客帶來嶄新的線上及線下美容購物體驗。

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撰文 : 趙家盈

長和（00001） 經濟

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