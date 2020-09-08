【科技股當災】FAANG曾急插　基金界點睇？

▲ 富達國際基金經理Daniel Roberts認為科技股仍有大量投資機會，但並非在FAANG身上，因為此5股估值並不合理

美股大跌市，科技股繼續當災。焦點股FAANG（Facebook （FB）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、網飛（NFLX）、Google母公司Alphabet（GOOGL））曾瀉至少3%，當中以蘋果跌勢最急，截至本港時間約晚上10時，挫逾4%，開市不久時更最多插逾5%。

綜合市場看法，科技股主宰環球未來發展，中長綫依舊是投資者首選，惟考慮到板塊累積升幅不少，此輪調整尚需一段時間。

富達國際：偏好周期性科技股及成熟科技股

富達國際基金經理Daniel Roberts認為科技股仍有大量投資機會，但並非在FAANG身上，因為此5股估值並不合理，市場期望也過高，反而偏好周期性科技股及成熟科技股。

他解釋，周期性科技股以半導體相關股份為主，這些公司資本充足，回報亦高，估值普遍仍合理，代表是台積電（TSM）。至於成熟科技股，則以思科（CSCO）及甲骨文（ORCL）為代表，這些公司已過了高增長期，但盈利能力高，而且會派息。

利達資管：不宜追沽美股

利達資產管理基金經理黃耀宗相信，今次科技股料屬中期調整多過轉勢，皆因美債、美元均未見大規模拆倉，意味市場流動性充足，且恐慌指數尚未重回6月上旬的40水平，認為現階段未需太過擔心，亦不宜追沽股票。

黃耀宗一向喜歡科技股，惟觀察到大市已回落至技術關鍵水平，例如標指漸逼近2月升浪頂位、納指處在上升軌底部附近，提醒無貨者暫未宜偷步撈底，應待股市確認回穩才吸納。

長綫來看，東方匯理財富管理投資顧問主管甄俊傑形容，美國科技公司不但在整個領域上「手執牛耳」，若美元進一步走低，擁國際業務的公司在換算盈利時，滙率因素更可令盈利變相提高，認為科技板塊前景依舊優厚。

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編輯：莫亦熙、陳韻妍