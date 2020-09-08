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【農夫山泉股價】農夫山泉首日升54%　券商認為仲有得升？

即市財經 20:54 2020/09/08

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綜合券商指，農夫山泉在擴張及新零售的探索仍有大的空間，加上內地包裝水飲用量低於海外，未有望保持高速增長。

新股凍資王農夫山泉 （09633） 繼暗盤曾升逾1倍後，首掛甫開最多升85%，最終升54%，收報33.1元，一手（200股）帳面賺2320元。綜合券商指，農夫山泉在擴張及新零售的探索仍有大的空間，加上內地包裝水飲用量低於海外，未有望保持高速增長，並鞏固公司地位。其中，麥格理首予農夫山泉目標價27元，國盛證券更給予36.5元。

麥格理指，中國人均用水量為每年18加侖，仍遠低於全球排名二十個國家的平均34.6加侖，預計在消費高端化趨勢及健康意識普及下，中國人均用水量將迎頭趕上，農夫山泉最能從中受惠，預計未來三年的收入及營業利潤年複合增長率分別可達15%和14%。

該行又指，農夫山泉高端的定位有助保障其利潤率，預期未來數年將維持24%至25%的經營利潤率，首予目標價27元，評級「跑贏大市」。

天風證券表示，農夫山泉上市後能利用資金優勢，加速市場的擴張，相比同行飲料公司康師傅等已布局至村鎮市場，農夫山泉的渠道仍有下沉的空間，同時集團對傳統渠道的依賴程度較高，故將會開拓多元渠道。該行相信，農夫山泉在全產業鏈的布局下，逐漸形成渠道、品牌及產品等全方位優勢，在品類豐富及單品貢獻持續增加下，將推動公司持續增長，天花板不斷提高。

國盛證券指，在包裝水市佔率持續提升，飲料業務畜勢待發，在終端數量及下沉深度上仍有較大的升空間，加上公司　積極探索新零售渠道，帶動公司保持快速增長，預期2020年至2022年的純利增長為5.4%、24.9%及19.6%，給予目標價36.5元，評級為「買入」。

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編輯：袁諾曦

香港股票 農夫山泉（09633）

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