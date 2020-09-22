【農夫山泉股價】農夫山泉今調入港股通名單　上市以來累升近7成

▲ 農夫山泉 今日起獲調入港股通股票名單，北水可買。

農夫山泉 （09633） 今日起獲調入港股通股票名單，今早股價變動不大，午收36.25元，升0.7%。深交所公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，根據有關規定，將農夫山泉 （09633） 調入港股通股票名單，自今日（22日）起生效。

農夫山泉此前獲快速納入恒生綜合指數，包括恒生綜合行業指數 - 必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，以及恒生消費品製造及服務業指數，今日生效。

農夫山泉掛牌首日最多升85%，高見39.85元，全日升54%，收報33.1元，一手（200股）帳面賺2320元。以中午收市價計，農夫山泉上市以來，較定價21.5元升68.6%。

券商陸續分析 麥格理料已到價、中資券商鬥牛

券商此前紛紛唱好農夫山泉。綜合券商指，農夫山泉在擴張及新零售的探索仍有大的空間，加上內地包裝水飲用量低於海外，未有望保持高速增長，並鞏固公司地位。其中，麥格理首予農夫山泉目標價27元，國盛證券更給予36.5元。

麥格理指，中國人均用水量為每年18加侖，仍遠低於全球排名二十個國家的平均34.6加侖，預計在消費高端化趨勢及健康意識普及下，中國人均用水量將迎頭趕上，農夫山泉最能從中受惠，預計未來三年的收入及營業利潤年複合增長率分別可達15%和14%。

該行又指，農夫山泉高端的定位有助保障其利潤率，預期未來數年將維持24%至25%的經營利潤率，首予目標價27元，評級「跑贏大市」。

天風證券表示，農夫山泉上市後能利用資金優勢，加速市場的擴張，相比同行飲料公司康師傅等已布局至村鎮市場，農夫山泉的渠道仍有下沉的空間，同時集團對傳統渠道的依賴程度較高，故將會開拓多元渠道。該行相信，農夫山泉在全產業鏈的布局下，逐漸形成渠道、品牌及產品等全方位優勢，在品類豐富及單品貢獻持續增加下，將推動公司持續增長，天花板不斷提高。

國盛證券指，在包裝水市佔率持續提升，飲料業務畜勢待發，在終端數量及下沉深度上仍有較大的升空間，加上公司積極探索新零售渠道，帶動公司保持快速增長，預期2020年至2022年的純利增長為5.4%、24.9%及19.6%，給予目標價36.5元，評級為「買入」。

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編輯：袁諾曦