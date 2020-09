法國總理要檢測 受累環法單車賽總監確診

新冠肺炎疫情全球大流行,多項體育賽事也因疫情延誤甚至取消。環法單車賽於8月底復賽,但環法賽事總監周二(8日)宣布確診新冠肺炎,染疫前更曾與前往觀賽的法國總理卡斯泰(Jean Castex)接觸,因此卡斯泰也要接受新冠肺炎病毒檢測。

路透社報道,環法主辦方證實,賽事總監普呂多姆(Christian Prudhomme)在一個月内先後4次接受新冠肺炎病毒檢測,並於周二確診。

路透社引述1名拍攝環法自行車賽的攝影師指,法國總理卡斯泰上周六(5日)出席環法於比利牛斯山脈的賽事時,普呂多姆陪同他長達數小時。雖然兩人當時都遵守防疫措施佩戴口罩,但兩人曾經坐同一輛車,更一同在現場為沿途的車手打氣。

法國總理辦公室發言人表示:

他們都戴著口罩,並遵守社交距離指引。但為以防萬一,總理將會再接受測試。

(They were both wearing masks and respecting social distancing. The prime minister is to undergo a new test, just in case.)