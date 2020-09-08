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法國總理要檢測 受累環法單車賽總監確診

環球社會熱點 20:52 2020/09/08

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環法賽事總監確診新冠肺炎，法國總理曾與其接觸也要接受檢測。

新冠肺炎疫情全球大流行，多項體育賽事也因疫情延誤甚至取消。環法單車賽於8月底復賽，但環法賽事總監周二（8日）宣布確診新冠肺炎，染疫前更曾與前往觀賽的法國總理卡斯泰（Jean Castex）接觸，因此卡斯泰也要接受新冠肺炎病毒檢測。

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路透社報道，環法主辦方證實，賽事總監普呂多姆（Christian Prudhomme）在一個月内先後4次接受新冠肺炎病毒檢測，並於周二確診。

路透社引述1名拍攝環法自行車賽的攝影師指，法國總理卡斯泰上周六（5日）出席環法於比利牛斯山脈的賽事時，普呂多姆陪同他長達數小時。雖然兩人當時都遵守防疫措施佩戴口罩，但兩人曾經坐同一輛車，更一同在現場為沿途的車手打氣。

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法國總理辦公室發言人表示：

他們都戴著口罩，並遵守社交距離指引。但為以防萬一，總理將會再接受測試。

（They were both wearing masks and respecting social distancing. The prime minister is to undergo a new test， just in case.）

按照法國政府的官方防疫指引，如民眾與確診者曾密切接觸，應避免到辦公室工作，接受新冠檢測以及在家隔離，以免疫情擴散。卡斯泰其後於社交媒體Twitter發文表示，他將嚴格遵守政府的指引，同時充分履行職責。

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責任編輯：鄭錦玲

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