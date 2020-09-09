【疫境見真情】信和酒店捐膳食給基層　ifc慈善義賣助小朋友

▲ 信和酒店與黃廷方慈善基金合作，捐贈膳食支援社區。(信和酒店提供圖片)

疫情下，除了慈善機構，不少企業亦伸出援手，幫助有需要人士。信和酒店與黃廷方慈善基金合作，捐贈膳食支援社區，ifc商場則舉行姆明75週年慈善義賣助小朋友。

【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程 每次100元折扣

【疫境見真情】半島月餅X喵坊回收月餅盒 再生抹手紙贈弱勢

疫情持續，不少基層家庭有經濟壓力。信和酒店與黃廷方慈善基金，攜手推出為期一個月的膳食捐贈計劃，透過社區夥伴捐出3,000個熱食餐盒，向基層人士及家庭伸出援手。由8月18日起，信和酒店廚師團隊製作新鮮營養餐盒，並送至啓愛共融基金及基督教恩活堂轄下位於佐敦、旺角及深水埗的社區中心，派發予有需要人士。

ifc辦姆明75週年慈善義賣

ifc商場聯同芬蘭的Moomin Characters，以及本地非牟利藝術組織誇啦啦藝術集匯，舉辦姆明75週年慈善義賣，透過義賣限量版「姆明故事毛公仔」，幫助需要關愛、保護、情緒及經濟支援的小朋友。

慈善義賣企業訂購現已開始，公眾可於9月28日起瀏覽「Story of Giving」姆明75週年慈善義賣網頁，或親臨ifc商場的期間限定店購買姆明故事毛公仔，支持是次活動。捐贈者每購買一隻限量版姆明故事毛公仔，ifc商場將同時送出乙個「姆明故事毛公仔」予本地有需要的小朋友。毛公仔内置13個故事，以聲音為孤獨的兒童帶來安全感。

【疫境見真情】信和夥基金推⼀⼈⼀電腦 支援基層學童網上學習

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅