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【港元定期存款】3個月港元定存息高達10.8厘 一表盡覽全城最高息

即市財經 22:37 2020/09/08

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工銀亞洲推3個月港元定存最高10.8厘，為冠絕全城息率，存8萬賺息2.160元。

9月開局剛踏入第2周，港銀即頻密調整港元定期存款息率，當中有4間銀行減息，如虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）新近下調3個月港元定存年息0.05厘，至失守一厘大關，僅得0.95厘。不過，其公關今晚（9月8日）回應查詢指，這小巴概念的特惠息，需集齊的人數由100人驟減至50人。另外，匯立最近於社交媒體預告，將推出快閃GoSave飄移定期存款優惠，存兩個月可享年利率9.8厘，上限為1萬元，期內賺息163元。WeLab Bank公關重申，會盡快公布有關快閃GoSave飄移定存優惠的詳情。

此外，南商、大眾財務及東亞 （00023） 卻減港元定存息。港銀中，僅大新 （02356） 逆市一面倒獨加，把3個月港元定存年息上調0.1厘，新息率至0.9厘；不過，相比同期「高息王」的10.8厘有大距離（見表）。專家預計，以拆息走低，料港銀暫毋須逆市鬥盲目以超高息搶存。

而個別銀行爆港元定期存款搶客戰，令10厘港元定款息又再湧現，有中資大行新推3個月超高息，門檻為8萬元；但好息族要在全期賺取2,160元利息，要有特別玩法。工銀亞洲於本月初推冠絕全城的港元特惠息，但追息族至少要過3關等附帶條件，包括︰（1）首先合資格的全新客戶，以手機的特定渠道作e開戶；（2）再者，須推薦另外9位全新客戶，但並非像虛擬銀行拉攏親朋戚友獲加息券這樣簡單，而是須符合專屬推薦人代碼等規則，達致該行的指定額外要求，才有機會享最高獎賞，賺盡2,160元利息。（3）這個名為「多人同行e開戶」優惠，至今年底止。至於若非多人同行開戶，新客以上述渠道在工銀亞洲開立3個月短存，年息保持4.2厘，起存額僅1,000元；但不及中銀香港 （02388） 的4.3厘高。

港銀行體系仍水浸 港元定存息料減

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，本港銀行體系暫仍水浸，尤其是百勝中國 （新上市編號：09987） 新股鎖資於明天回籠；何況，「凍資王」農夫山泉 （09633） 逾6,777億元亦解禁，導致一個月拆息今天失守0.4厘，僅報0.38厘，按理存息將隨拆息向下。

事實上，大眾財務剛把半年存息微削0.05厘，新息率至0.9厘，令此存期最高為信銀國際的0.95厘；一年期則以集友的險守1厘居首。

定存的長息勢跑輸通脹掛鈎債券（iBond 2020），因上商研究部主管林俊泓料，過去半年通脹率料升1.1%；較iBond保證年回報「包底息」一厘高。放眼較長綫，今年全年本港通脹率約有

1%升幅，明年在疫後報復式消費下，通脹全年更有望反彈1.5%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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中銀香港（02388） 百勝中國－S（09987） 農夫山泉（09633） 大眾財務 南洋商業銀行 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） iBond WeLab 工銀亞洲
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