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【白居二入市】買家曾錯失上車機會 獲購買證後即擲254萬購長發邨單位

股樓投資 08:30 2020/09/09

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新一期居屋及「白居二」單位將於本周四（10日）至10月7日接受申請。去年的白居二計劃，有3,000個成功申請者名額，中獎幸運兒陸續於去年12月開始獲發批准信，隨著本年度新一輪居屋及白居二接受申請，為怕未來未補地價居屋及公屋的樓價更高，持有白居二2019年的幸運兒最近也積極在市場尋寶，連錄白居二買家極速入市個案，青衣長發邨一個單位以253萬元沽出，原業主大賺17倍。

【樓市預測】戴德梁行：最壞時刻未到 全年住宅樓價恐跌10%    內地客成投資物業重要動力，了解按【下一頁


中原地產營業經理梁岳宏表示，長發邨俊發樓(5座)中層21室，實用面積349平方呎，本月初放盤，綠表市場叫價278萬元，放盤僅5天，火速獲買家議價至254萬元即拍板承接，折合實用呎價7,278元。梁岳宏表示，買家為區內公屋分支家庭，原本心儀另一個放盤，惜仍未獲發購買證，眼見心水單位被他人搶走，日前白居二購買證甫到手，即購入上址。原業主於2006年以約14.27萬元買入單位，現轉手帳面大幅獲利239.73萬元或17倍。

【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價，了解按【下一頁


此外，一名持有富榮花園達22年的業主，最近也沽出單位予白居二買家。世紀21家天下物業分行經理黎振傑表示，該行新近錄得旺角富榮花園成交，單位為14座低層E室，實用面積431平方呎，2房間隔，座向東面，望樓景。成功以515萬元（居二市場價）易手，實用面積呎價11,949元。


據了解，原業主早於1998年2月以153萬元（未補地價）購入上址，持貨22年多至今轉售，賬面獲利362萬元離場，單位期內升值近2.4倍。

【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇），了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 公屋 居屋 長發邨 富榮花園

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