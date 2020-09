【英國脫歐】倘違脫歐協議 專家憂英國被告上歐洲法院

英國脫歐後貿易談判步入關鍵階段,英國首相約翰遜被指有意改動北愛爾蘭的脫歐後處理,可能違反脫歐協議。有法律專家稱,倘若約翰遜一意孤行,可能會被告上歐洲法院(European court of justice)。

【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步:【下一頁】

【英國脫歐】英代表:今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」:【下一頁】

英國《衛報》引述劍橋大學歐盟法律專家巴納德(Catherine Barnard)指,英國在今年1月跟歐盟簽署脫歐協議,假如英國被發現違反這份國際條約,歐盟有權告上歐洲法院,讓英國受到懲罰。

潛在懲罰包括,對英國巨額罰款、暫定實施部分脫歐協議條款、對英國施加關稅,甚至制裁英國。

巴納德解釋:

「由於這協議是一項國際條約,因此歐盟可以根據協議內的解決爭議機制,對英國提出訴訟。」

(Because the agreement is an international treaty, the EU could bring proceedings against the UK, under the dispute resolution mechanism of the agreement.)