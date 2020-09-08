【英國脫歐】倘違脫歐協議 專家憂英國被告上歐洲法院

英國脫歐後貿易談判步入關鍵階段，英國首相約翰遜被指有意改動北愛爾蘭的脫歐後處理，可能違反脫歐協議。有法律專家稱，倘若約翰遜一意孤行，可能會被告上歐洲法院（European court of justice）。

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英國《衛報》引述劍橋大學歐盟法律專家巴納德（Catherine Barnard）指，英國在今年1月跟歐盟簽署脫歐協議，假如英國被發現違反這份國際條約，歐盟有權告上歐洲法院，讓英國受到懲罰。

潛在懲罰包括，對英國巨額罰款、暫定實施部分脫歐協議條款、對英國施加關稅，甚至制裁英國。

巴納德解釋：

「由於這協議是一項國際條約，因此歐盟可以根據協議內的解決爭議機制，對英國提出訴訟。」

（Because the agreement is an international treaty, the EU could bring proceedings against the UK, under the dispute resolution mechanism of the agreement.）

不過，巴納德認為，事件關乎政治多於法律，英方似是嘗試告訴歐盟，談判必須要取得進展，於是利用了敏感的北愛爾蘭問題來施壓，但形容這是非常高風險的賭博。

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責任編輯：陳啟賢

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