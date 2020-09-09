【居屋2020】居屋明早8時起接受申請 記住4個關鍵日子 (附申請連結)

新居屋將於明天周四(１０日）起接受申請，網上申請在早上８時開始

居屋申請網址連結: https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/tc/index.html

今輪共有４個屋苑項目，包括唯一巿區盤鑽石山啟翔苑、地鐵沿線盤馬鞍山錦駿苑、工廠區盤火炭彩禾苑及最偏遠的粉嶺皇后山山麗苑。有興趣申請居屋的巿民，有４個重要日子要記住：

１開始申請日期：2020年9月10日早上8時

２截止由請日期：至2020年10月7日晚上7時(申請者必須在截止時間前完成申請及繳付申請費, 截止時間以申請系統時間為準)

３ 攪珠日期: 2021年1月, 確實日期未定,隨時留意公布

４ 揀樓日期:最快是2021年6月(四個居屋屋苑人, 估計最快可入伙為火炭彩禾苑, 其次為粉嶺山麗苑預計明年年底為關鍵日期, 其餘兩個項目要待至2023年)

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責任編輯：鄭靜珊