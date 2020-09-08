【疫市求生】屈臣氏業務擴至中東　冀2025年開100家分店

▲ 屈臣氏集團與中東私人企業Al-Futtaim今天宣布，保健美容旗艦品牌屈臣氏引進海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國。 （屈臣氏提供圖片）

屈臣氏集團與中東私人企業Al-Futtaim今天宣布，達成獨家特許經營權協議，將集團旗下的保健美容旗艦品牌屈臣氏，引進海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國。

集團計劃於2025年底前，在當地開設100家分店。首家位於杜拜購物中心的屈臣氏旗艦店，將於10月1日正式揭幕。屈臣氏更將於今年第四季，在杜拜節日城及阿聯酋購物中心，開設兩家分店，並於2021年進駐沙特阿拉伯。

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據了解，屈臣氏全球擁有1億位會員，以及3千萬位社交媒體粉絲。而是次合作是集團成立近180年以來，首次簽訂的特許經營權協議，以及首度將業務擴展至中東地區。網上商店（Watsons.ae）、手機應用程式Watsons UAE，以及屈臣氏忠實會員計劃，亦會在當日同步推出。

總部設於阿聯酋國杜拜的Al-Futtaim，其集團副主席Omar Al Futtaim表示，為支持及促進中東區內的經濟發展，引進以客為先的品牌。而是次與屈臣氏集團合作，有助進一步發展阿聯酋及中東地區，成為全球頂尖的零售熱點，並期待能夠將屈臣氏引進到中東更多市場。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，很高興能在中東開展新業務。中東地區是全球美妝產品需求增長最快的市場之一，將業務擴展至中東地區，能為當地美妝愛好者，提供更多元化的選擇。

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責任編輯：馬意文