【新股IPO】福祿控股2101招股第二日反應不俗 暫借出孖展逾265億 超購2979倍

農夫山泉（09633）隨着首日掛牌，其上市活動終告一段落，不過新股活動不會停，繼續接踵而來。正展開第二日招股的福祿控股 （新上市編號：02101），綜合多家券商借出孖展額，福祿控股暫時錄得逾265億元孖展額，相當於超額認購2,979倍。雖然福祿控股沒有像農夫山泉般氣勢迫人，不過觀乎招股反應似乎也有不少捧場客。

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福祿控股計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

福祿控股是內地虛擬商品及服務提供商，主要利用SaaS的方式營運內地虛擬商品平台，是虛擬商品提供商及虛擬商品消費場景，提供B2B虛擬商品相關服務及增值服務。服務包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝及完美世界等內地頭部遊戲及娛樂內容公司。

是次招股引入了5名基石投資者，其中恒地（00012）主席李家傑旗下基金投資600萬美元，中投中財認購800萬美元，武漢百度百捷及完美世界分別投資300萬及100萬美元，光谷產投則投資3,000萬元人民幣，合共認購股份佔超額配售權行使前規模逾20%。

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此外，福祿控股是次集資所得約30%將用於增加虛擬商品交易的種類；約20%將用於增加虛擬商品消費場景合作夥伴數目；約20%用於開發公司增值服務，約20%用於潛在收購；餘下10%為營運資金及一般用途。

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記者：張以正