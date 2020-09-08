【新股IPO】傳喜茶及奈雪の茶有意來港上市 集資額分別達4至5億美元

近日有消息指，目前兩大內地大受歡迎的連鎖茶飲店喜茶及奈雪の茶，都計劃於明年來港上市，預計分別集資4至5億美元。內媒引述消息人士指，喜茶及奈雪の茶在8月內與多間投行接洽，並籌備在港上市的事宜，計劃在2021年內上市。

【農夫山泉股價】本港另一隻礦泉水股 上市9年多股價已累跌... 詳情請看【 下一頁】

【農夫山泉股價】農夫山泉9633首日報捷 麥格理兩大理由撐跑贏大市 詳情請看【 下一頁】

喜茶隸屬於深圳美西西餐飲管理有限公司，在2012年創立，以休閒飲品為主打產品的直營連鎖品牌，更先後於香港和新加坡開設門店。喜茶分別於2016年及2018年的兩輪融資中共獲得5億元人民幣（下同）資金。更有傳喜茶將完成由高瓴資本和Coatue（蔻圖資本）聯合領投的新一輪融資，完成後其估值或會超過160億元，而且獲騰訊（00700）及美團（03690）等公司入股。

至於奈雪的茶，則是深圳市品道餐飲管理有限公司旗下的主力品牌，創立於2015年。董事長彭心及聯合創始人趙林分別各持有44%股份。奈雪的茶已經過四輪融資，主要投資方是天圖資本，累計投資超6億元，品牌估值已達60億元。有指奈雪の茶原本打算在美國上市，但受瑞幸咖啡造假事件影響，所以轉投本港股票市場。

兩間茶飲品牌均有於本港開設分店，當中喜茶曾先後在沙田新城市、銅鑼灣及荃灣設店，開業首日更引來逾百港人排隊，成為一時佳話。而奈雪の茶亦在去年於山頂設首間分店。據報喜茶及奈雪の茶目前仍未有最終決定，因此上市計劃及集資額或有變更。