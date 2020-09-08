【新股IPO】樂享互動有赤子城影子 可望複製赤子城上市走勢？

▲ 新股市場火熱，樂享互動擬周四開始招股，因其業務模式與赤子城相似，有望複製赤子城上市走勢。

市場消息稱，樂享互動預計本周四招股，計劃集資2億美元（約15.5億港元）。樂享互動有望承接近期新股熱浪，因其業務模式與赤子城科技 （09911） 頗為相似，或有望複製赤子城去年底招股時強勢表現。樂享互動、赤子城均為數字營銷服務商，赤子城主要提供移動廣告服務獲利，樂享互動則主要通過提供效果類營銷服務獲取收入。

不過，赤子城科技與樂享互動最大不同是，其擁有自身開發的應用程式，免費向移動設備用戶提供應用以換取移動流量，並向廣告主出售應用內廣告位實現變現。根據赤子城披露，自有應用流量變現業務去年貢獻收入逾6成，至今年6月自有產品用戶累計已達11.3億。

樂享互動並沒有自己開發產品，其主要通過免費向自媒體發佈者提供變現服務，獲取用戶資源，再向行業客戶提供效果類營銷服務。據樂享互動招股書，截至3月底，公司服務微信公眾號3806個，藉此擁有逾7.33億粉絲。

樂享互動、赤子城業績均高速增長

赤子城與樂享互動營收規模也相似。赤字城2019年收入達3.9億元（人民幣，下同），經調整淨利潤約1.1億元；樂享互動2019年收入約4.7億，年內溢利錄得6,736萬元。

兩間公司業績均處於高速增長，樂享互動去年收入、利潤分別按年增長80%、48%，赤子城去年收入、經調整淨利潤則分別增長41%、82%。

赤子城去年底招股認購火爆，公開發售部分超額認購1440倍，為去年新股超購王，掛牌日曾升1.3倍，全日升93%。以目前所得資料，樂享互動集資規模較赤子城約2.3億元高，但因其高速增長業績、與赤子城相似的業務模式，料將成為焦點新股。

樂享互動9成收入均來自騰訊旗下微信，挾「微信」概念，近年收入、盈利均高速增長，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷