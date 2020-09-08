與Impossible Foods爭中國市場？Beyond Meat將在上海開設生產綫

專營植物肉的Beyond Meat(超越肉類公司)於本週二(8/9)稱，將會在中國上海附近開設生產設備，同時表示該生產綫會專注服務中國市場。

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公司全資附屬Beyond Meat (Jiaxing)Food與浙江嘉興經濟技術開發區(JXEDZ)訂立協議，嘉將在該區設計及開發一項生產設施。預期在數月後能開始生產測試，並在2021年初達到全面產出。

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外界估計，由於Beyond Meat的競爭對手Impossible Foods(不可能食品)同樣描準中國市場，令Beyond Meat做出此決定，提升自身於中國内地市場的競爭力。Beyond Meat表示，公司正在開拓亞洲業務，認為植物肉在亞洲充滿潛力，美國和歐洲對植物肉強大需求的潮流將會傳至亞洲。Beyond Meat在聲明上稱，「Beyond Meat將會是首間專注於植物肉生產，並將生產設備帶進中國的跨國公司。」

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責任編輯：翁嘉陽