【美國大選】特朗普大打反暴力牌 民調卻指其押錯注

▲ 美國總統特朗普大打反暴力牌爭取連任，但民調卻指其或押錯注。

美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普大打反暴力牌爭取連任，又批評對手民主黨拜登抗暴不力。但美國有多項民調指，即使特朗普團隊花費數千萬美元投放廣告，特朗普在應對犯罪方面的認可度卻未見有明顯優勢。

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特朗普（Donald Trump）視「法紀」（Law & Order）為競選中心，近期攻擊對手拜登為求爭取激進左翼示威者的支持，讓民主黨放任暴力示威。在威斯康星州和明尼蘇達州等受示威影響最大的州分，特朗普競選團隊更發布一系列廣告，放大示威者破壞建築物的畫面，又攻擊拜登包庇暴力示威者。

但根據CNN委託獨立研究公司SSRS進行的民調，最多（60%）受訪美國人憂慮新冠肺炎疫情，其次有58%的受訪者憂慮國家經濟，約52%的受訪者憂慮種族主義議題，僅得37%的受訪者憂慮社區罪案。結果反映民眾當前仍然視疫情、經濟及種族主義為大選焦點，而特朗普大打反暴牌隨時是捉錯用神。

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Politico與數據分析機構Morning Consult合作的民調更顯示，在共和黨全國代表大會舉行前，有50%選民感覺特朗普連任會較不安全，而有40%的選民感覺拜登當選會較不安全。大會舉行後拜登於同類民調仍有較大優勢，約有47%選民較信任拜登處理公共安全事務，而只有39%的選民較信任特朗普處理公共安全事務。

NBC引述1名共和黨戰略師指，選民目前應期望聽到更多有關經濟的信息，再加上隨著失業率回落，特朗普在經濟領域仍有較強基礎。

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責任編輯：鄭錦玲