【數碼轉型】企業冀簡化混合雲管理　Nutanix夥拍微軟Azure推方案

▲ Nutanix宣布與Microsoft Azure合作，提供無縫混合雲體驗

疫情加快企業採用雲端技術，企業雲端運算供應商Nutanix分享，企業針對成為主流的混合、多雲環境，管理的複雜性提高，需要簡單推動雲端進程的方案。該企宣布與微軟展開新合作，未來兩家公司均可在Azure上使用 Nutanix Clusters，以提供包含無縫的應用程式、數據、與流動性認證，以及能夠統一管理跨本地部署和 Azure 環境的混合解決方案。

＞＞【數據上雲】IBM為機管局整合數據至混合雲

＞＞諾基亞痛失Verizon 5G訂單 恐被三星削弱地位

可於Nutanix界面上配置管理Azure

新合作下，Nutanix 混合雲基礎架構將會集中擴展至 Azure 平台，兩企合作關係將包括在 Azure 平台上建立可支援Nutanix 的節點，以支持 Nutanix Clusters 和服務。在 Azure 平台上使用 Nutanix Clusters 的客戶不但能節省成本、提高安全性及效率，還能夠以一致的體驗、工具和操作程序，在 Nutanix 的管理界面上同時配置及管理 Azure。

▲ Nutanix與Azure的新合作下，客戶不用重新設計應用程式，即可在私有雲及公共雲上無縫地運行混合工作負載。（圖片來源：Nutanix）

Nutanix高級副主席兼亞太區及日本總監Matt Young提到，企業將會持續對科技增加投資，著眼在可以讓他們可以「事半功倍」，維持營運、讓員工能順利地在家工作，同時保持公司生產力的創新技術。Nutanix香港及台灣董事總經理楊君霈續指出，據不少企業客戶分享，疫後營運情況複雜，現階段不容易規劃未來，因而IT系統彈性與敏捷變得更為重要。「不少行業瞄準雲端，但要遷上雲端，企業應用編程需要改動，IT管理亦更會更加複雜，因此客戶最尋求可以簡化整個管理系統的方案。」

另外，有關香港業務方面，楊君霈分享，截至今年8月31日為止，香港顧客數目按年增長31%、香港僱員數目亦增27%。他續指，企業迎接疫後新常規，而Nutanix亦協助本地企業透過雲端及其他產品技術加強競爭力。他續指，公共部門的業務表現強勁，但踏入下半年後，亦見到其他企業客戶對開展新項目趨活躍。

記者：周俊霖