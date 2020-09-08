【網民熱話】一萬中人工年儲20萬 網民分享存錢大法

如何存錢是不少人的煩惱，畢竟不是每個人都高薪厚職，爲自己的未來打算一下也無可厚非。有網民在討論區發文，指自己每月工資一萬中，在一年内成功儲下20萬,希望與網民分享存錢之道。

【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？ 月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住【下一頁】

樓主續指，自己與家人共住，不過家中的電煤差餉上網費都是由他負責交，而樓主早晚餐都會在家中用膳，中午則帶飯回公司，避免不必要的支出。此外樓主也為節省金錢，將社交減至最少。

【網民熱話】1.5萬租兩房單位原來很難 網民：不想要大西北！【下一頁】

有網友質疑，樓主是否有買股票投資，加快累積資本的速度，不過他卻很明確的回應，從來沒有買過股票，只靠節省存錢。其他網友又指，這樣的生活方式當然能夠存錢，不過卻毫無人生樂趣，反問樓主滿足現狀嗎?更指他應該追求更高的工資，或開始投資，這樣才能夠進步，有上進心。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽