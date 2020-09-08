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【減價樓盤】淡友業主放盤未夠兩個月　勁減逾百萬賣樓

股樓投資 19:43 2020/09/08

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樓市氣氛好轉，買家加快入市，惟仍有業主睇淡後市，劈價過百萬賣樓。中原楊麗珍說，宏福花園4座高層B室，實用面積598平方呎，兩房間隔，享海景，七月時叫價910萬元放盤，終以800萬元易手，勁減110萬元，實用呎價13,378元。楊麗珍續說，對上一宗同類單位成交於今年5月錄得，為2座高層B室，當時成交價高見924.8萬元，換言之，相隔三個多月，造價少124.8萬元，即約13%。

值得留意的是，近期市況好轉，部分屋苑造價回升，各區業主也收窄議價空間，何解業主仍要劈價逾百萬賣樓？楊麗珍說，業主原預計單位能以900萬元或以上的價錢易手，惟其後對後市失去信心，故減價賣樓，又稱雖然區內成交量回升，惟部分屋苑出現「價跌量升」情況，加上宏福花園成交向來不算多，故願減價。 

楊麗珍說，新買家為用家，被上址海景吸引，而且業主肯減至800萬元，讓其承造高成數按揭，故火速拍板入市。雖然原業主減價逾百萬元賣樓，惟早於2007年4月入市，當時購入價只約238萬元（已補地價），現帳面勁賺562萬元。 

事實上，宏福花園被譽為「夾屋王」，早前屢錄高價成交。所謂夾屋，即「夾心階層住屋計劃」出售的單位。資料顯示，九十年代初期，政府委託房協興建出售單位，並以優惠價格發售予中等入息家庭，簡單來說，為「居屋以上、私樓以下」的人士提供上車機會。買家須符合既定申請資格，購入單位後亦須受到5年的轉售限制，而宏福花園則為首個夾屋項目。 

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撰文 : 黃卓賢

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