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【樓市預測】戴德梁行：最壞時刻未到 全年住宅樓價恐跌10%    內地客成投資物業重要動力

股樓投資 20:00 2020/09/08

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疫情持續放緩，資金持續湧入住宅市場，準買家也怕樓價快將反彈而趕快入市步伐。不過國際地產顧問公司戴德梁行卻指本港經濟仍存不利因素，失業率陰霾也未見消退，  預計今年全年住宅市場維持10%的跌幅。

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戴德梁行指出，受疫情及環球政治不明朗因素影響，本港第三季住宅及物業投資市場均持續下行。其中八月份住宅成交量按月下調29%，政府私人住宅價格指數按月微跌0.3%，料再跌0.8%。據該行的數據，期內豪宅走勢表現較遜色，截至今年8月，九龍站上蓋君臨天下的平均成交呎價為3.8萬元，比去年一月價格下跌10.6%，較年初累跌18.3%，按年更回落21%。數碼港貝沙灣8月份平均成交呎價為2.6萬元，今年累跌10.7%，按年則跌14.8%。大型藍籌屋苑方面，鰂魚涌太古城8月份平均成交呎價為1.88萬元，價格已跌至去年1月低位，今年內回落8.7%，按年則跌14.2%。沙田第一城方面，8月份平均成交呎價為1.75萬元，年內跌約5.4%，按年則跌8.4%。

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戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示：「二手市場受疫情打擊，隨著近日確診數字稍見回落，加上受惠於政府放寬按揭成數、刺激經濟措施以及低息率等利好因素，在需求帶動下樓市將於九月尾回彈。」

然而從宏觀來看，陶汝鴻指，疫情短期內未見消退，相信疫情及社會事件對經濟的影響在本月逐步浮現，加上環球政治風起雲湧，本港失業率年底將升至7%，經濟最壞情況仍未見到，樓價將持續受壓，全年樓價將累跌10%。

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值得留意的，物業投資市場方面，截止9月8日，物業投資市場錄得32宗1億港元或以上大額交易，由於本地投資者需求下跌，內地投資者需求相對較為平穩，主導本季半數大額成交。戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄更指出，近月商用物業需求偏軟，大部分投資者保持觀望態度，預計內地投資者為主力繼續支撐需求。

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記者：陳詠妍

 

 

經濟 政治 豪宅 二手市場 失業 戴德梁行 沙田第一城 太古城 君臨天下 貝沙灣

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