【農夫山泉股價】本港另一隻礦泉水股 上市9年多股價已累跌...

內地礦泉水農夫山泉(09633)今日上市引起市場哄動，被外界看好成為未來有力跑出消費股。然而早於農夫山泉之前，已有另一隻內地礦泉水品牌在港上市，它就是5100西藏冰川礦泉水產品系列生產商西藏水資源(01115)。

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西藏水2011年6月以3元招股價上市。截至今日，該股收報0.47元，已較當年招股價累跌84%。除因近年錄得虧損，亦因集團去年底爆出控股股東水資源所持有2億股遭非法挪用有關。

而在2017年，西藏水被沽空機構Iceberg狙擊，指其未能在西藏找到集團出產的啤酒，並對其會計真確性存疑。Iceberg當時認為，西藏水現金流古怪，有十分頻繁的資金往來，飲用水業務隱瞞了真實的廣告費用。該機構當時亦預言，西藏水股價將會崩盤。

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