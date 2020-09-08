【美股焦點】傳蘋果9月中起生產5G iPhone 大機會延遲發布

▲ 傳蘋果已經克服旅行限制及新冠狀病毒導致的影響，可於本月中旬開始生產iPhone，將生產延遲的時間從原先的數月縮短至數周。

蘋果公司（Apple，美：AAPL）即將迎來年度最大規模的秋季產品發布會。惟官方未有公布確實日期。據日媒指，蘋果已經克服旅行限制及新冠狀病毒導致的影響，可於本月中旬開始生產iPhone，將生產延遲的時間從原先的數月縮短至數周，由於初期生產規模有限，預計9月底至10月初才逐步開始批量生產。外界均預計，新款iPhone可能會延後至10月揭曉。

早前知名爆料達人Jon Prosser表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

蘋果於美股盤前跌4.1%，報116美元。

報道指，蘋果一向8月開始批量生產，9月發布產品，現時的時間表仍落後蘋果過去的持間安排。據指，蘋果訂購了超過8000萬部5G iPhone的組件，但由於延遲投產，蘋果或無法實現今年的生產目標。

據消息人士指，今年實際生產的數量可能最終在7300萬至7400萬部之間，其餘部分則推遲至2021年初。

另外，有消息指，受累開發和生產的延遲，今年iPhone的發布很可能將分為兩個階段。兩款6.1吋的iPhone 12機型，即iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro 可能會率先亮相，隨後再推出6.7吋的iPhone 12 Pro Max和5.4 吋的iPhone 12 。

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編輯：袁諾曦