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【新股IPO】李氏大藥廠分拆眼科藥公司上市 集資15.5億元

股樓投資 08:58 2020/09/09

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引述外電消息指，李氏大藥廠（00950）計劃分拆旗下眼科藥品公司China Ophthalmology Focus明年初上市，集資2億美元（約15.5億港元）；高盛和Jefferies為牽頭人。

農夫山泉9633首日上巿 開巿升85%後無以為繼 收報33.1元升54%，想知詳情請按：下一頁

認購9987百勝中國前　不可不知的5件事，想知詳情請按：下一頁

China Ophthalmology Focus主要從事眼科藥物的開發、製造及營銷，於廣州南沙建有開發及生產設施，支援21種以上專利產品以及高端仿製藥的內部開發及日後商品化，藥品涵蓋乾眼、青光眼，以至角膜損傷及炎症疾病等各種眼症。

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記者：張以正

李氏大藥廠（00950） IPO 香港股票

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