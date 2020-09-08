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【颱風海神】「海神」吹襲日本　九州逾70人受傷4人失蹤

環球政經 19:52 2020/09/08

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颱風海神侵襲日本、南韓及北韓，並帶來破壞。在南韓惡劣天氣不但令樹木連根拔起，並在距離半島東南部不遠處的巨濟島公寓樓附近造成山泥傾瀉，更切斷了南部超過17,500戶家庭的電力 。日本截至周一（7日）上午11時，有約有20萬人需於避難所避難，九洲逾70人受傷4人失蹤。

【颱風海神】「海神」吹襲日本致20萬人須到避難所 宮崎4人失蹤：【下一頁

據《NHK》報道，截至8日下午5時，九州各地有78人受傷，4人失蹤。當中為宮崎縣有房屋及建築公司辦公室被沖走，公司社長的妻子、長男及公司職員共計4人失蹤，當局也展開搜救。在鹿兒島有一名70多歲的婦女撤離時，摔落溝渠意外死亡；佐賀縣一名五十多歲的男子在家中二樓的窗戶進行防颱工作時，意外死亡。

此外，由於10號颱風的影響，導致當地停電，更引起禽養殖場內大量家禽因氧氣不足而死亡，未知對其營運實際造成的損失金額。

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責任編輯：黎淑雯

南韓 北韓 九州 鹿兒島 宮崎 樹木 天氣 颱風

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