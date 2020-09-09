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【新股IPO】內房金輝控股下周闖關 集資最多4億美元

股樓投資 08:04 2020/09/09

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消息指，內地房企金輝控股計劃來港上市，並於下周尋求上市批准，擬集資3至4億美元；農銀國際、中信里昂、海通國際為保薦人。

福祿控股2101招股第二日反應不俗 暫借出孖展逾265億 超購2979倍，想知詳情請按：下一頁

金輝集團是內地大型房地產開發企業集團，業務重點紮根內地長三角、環渤海、華南、西南和西北區域等地區。截至目前，集團進駐國內30個城市，開發項目超100個，累計開發規模逾2,000萬平方米，全國房地產企業綜合實力36強。

據初步招股文件，金輝去年底共有144個物業開發項目，其中包含由公司附屬公司開發的102個項目以及由公司合營及聯營公司開發的42個項目。

遠洋擬分拆物管遠洋服務上市　傳集資23億元 上半年盈利升26％，想知詳情請按：下一頁

截至2019年12月底，公司應佔物業開發項目的總建築面積為2,667萬平方米，包括已竣工項目的可供出售建築面積、可出租建築面積及持作物業投資的可出租建築面積222萬平方米；開發中物業的規劃建築面積1,439萬平方米；及(iii)持作未來開發物業的估計建築面積1,007萬平方米。截至同日，公司應佔總建築面積的93.4%位於二線城市及核心三線城市。

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記者：張以正

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