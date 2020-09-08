【新股IPO】螞蟻集團與阿里巴巴具戰略協同　不存在不利競爭影響

將會是今年重磅新股的螞蟻集團正蓄勢待發，市場一直靜候螞蟻快點到來。而集團的上市工作亦一直在推進，據集團回覆上交所的上市首輪問詢函指，螞蟻集團並非阿里巴巴集團（09988）以支付寶為中心構建的「資金中心」，儘管存在高度戰略協同，但集團已根據自身經營管理的需要建立銷售、運營和研發團隊，各自獨立開展業務，建立了獨立完整的業務體系。強調兩者間業務雖有協同，但不存在不利競爭。

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螞蟻集團又指，集團年度活躍用戶超過10億，阿里巴巴在中國零售市場年度活躍用戶已超過7.4億，雙方均覆蓋中國絕大多數互聯網用戶，客戶基礎天然重疊，在客戶基礎方面不存在對阿里的依賴。

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與此同時，公司強調，螞蟻集團獨立於阿里巴巴集團，且經營決策、業務、資產、機構及人員全部獨立運作，而集團亦構建了獨立的財務和內控系統，擁有獨立的財務部門履行財務和資金管理職能，認為與阿里文化共通但不影響獨立性。

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記者：張以正