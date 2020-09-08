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【居屋申請2020】白表申請攻略　白表抽居屋如何增加中籤機會？

股樓投資 20:17 2020/09/08

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近年樓價高企，上車變成不少人的夢想，想一圓置業夢唯有中六合彩或抽中居屋。新一期居屋將於周四（9月10日）接收申請表格。近年每期居屋也錄得龐大的超額認購，要成功獲得揀樓機會，不妨從以下方面入手。

【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景　四大屋苑周邊配套一覽【下一頁

中籤過來人：了解遊戲規則增加機會

三十出頭的聶先生在2017年以白表抽居屋，攪珠獲前列號碼，最後獲揀樓機會，購入觀塘區的彩興苑，可謂相當幸運。聶先生和太太婚前抽過居屋、白居二、房協資助房屋等等，每次也沒有機會揀樓。2017年是他們婚後第一次抽居屋，便一擊即中，聶先生也自言好彩。若想提高抽中居屋的機會，他建議申請者先了解遊戲規則。

特別是我們用白表抽，每次也超額申請幾百倍。有些人以為自己抽中第一粒珠，便一定可以優先揀樓，其實不是的！

新一期居屋的綠白表比例為40:60，白表之下細分的揀樓次序依次是「家有長者優先選樓計劃」核心家庭、核心家庭、非核心家庭，最後才是一人申請者。

綠表及白表申請者的選樓次序按組別劃分，「家有長者」機會最大。（資料來源：房委會）

當中，最着數是「家有長者優先選樓計劃」，今期預留了2,100個單位給這組別的核心家庭（家有最少一名60歲以上的年長成員）可最優先揀樓，然後才以攪珠抽出的號碼決定揀樓次序。

就算你是第一個號碼的核心家庭申請人，揀樓次序應後過『家有長者』第二、三個號碼的申請者。

再者，「家有長者」組別的申請者，若未能在該申請類別的2,100個配額下揀樓，他們稍後亦可在「其他核心家庭」的類別揀樓時再獲揀樓機會。家有長者的揀樓機會相當大之餘，聶先生坦言，自己當年揀樓時，面積最大、座向最靚的單位也給這組別選購了。

【有片睇！】四大屋苑實地考察【下一頁

【居屋申請2020】新舊居屋大比拼　第一代居屋是怎樣？【下一頁

其次的選樓組別是「核心家庭」，即是夫妻、父母與子女，或孫兒與祖父母/外祖父母（而孫兒父母均去世）；其餘親屬組合屬於「非核心家庭」。

到最後才輪到一人申請者，今期居屋預留了700個單位給單身人士。據聶先生的經驗，最後剩下給一人申請者的單位往往也是「籮底橙」，通常是最低層或對着垃圾房、電錶房的單位。

增揀樓機會方法一：加入60歲以上親屬

了解整個抽籤制度後，可以知道在申請表加入60歲以上親屬，抽中機會最高。當然這名長者親屬不能有樓，或是資產不超標，之後亦需與該長者居住。

增揀樓機會方法二：情侶及早「拉埋天窗」

至於情侶，聶先生笑言早日「拉埋天窗」至少可以列入第二組別的「核心家庭」，增加機會。

別以為男女朋友，兩個人交兩份表，就等於有兩次機會，白表單身人士只得最後揀剩的單位可買。遇上該期居屋超多人入表的話，我懷疑就算是第一粒珠，也不一定輪得到你揀樓。

 

【居屋申請2020】最詳盡居屋情報 　申請需知+四大屋苑+按揭情報【下一頁

 

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責任編輯：葉卓偉

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