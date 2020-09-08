【美國大選】油商爭相申請許可證 怕拜登當選打壓能源開採

▲ 美國頁岩油商希望趕在美國大選之前，申請開採油田的許可證，因怕一旦拜登勝出，會打壓開採活動。

美國總統大選11月3日舉行，美國頁岩油商希望趕在美國大選之前，申請開採油田的許可證。過去3個月，單在德州和新墨西哥州二疊紀盆地（Permian Basin），就大幅增加8成。分析認為，業界擔心一旦拜登勝出，會按其政剛所言，打壓油田開採活動。在全國民調中，拜登稍微領先對手、現任總統特朗普。

拜登（Joe Biden）關於氣候變化的政剛提及，會禁止新授允許在公共土地開採石油和天然氣的許可證。油商稱之將損害經濟，並切斷令美國成為世界上最大的原油生產國的繁榮能源。

近年通過水力壓裂作業開採頁岩，令美國的原油產量提高至每天約1200萬桶。

惟這個方法涉及在高壓下將水、沙和化學物質泵入岩石中，以釋放當中的天然氣，可能會導致水源污水等環境問題，引發爭議。

拜登表示，他不打算徹底禁止水力壓裂作業，但這又與許多環保主義者和民主黨人士的理念背道而馳，兩邊不討好。

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據數據公司Enverus的數據顯示，今年截至8月24日，當局已收到974份許可證申請，以在二疊紀盆地上開採新井，快趕上去年全年的1,068份，而2018年僅265份。

Rystad Energy頁岩研究負責人阿布拉莫夫（Artem Abramov）表示，今次主要競爭在位於新墨西哥州的二疊紀盆地。

新墨西哥州州長、民主黨人格里森（Michelle Lujan Grisham）表示，她將要求豁免開採、鑽探禁令，因該州收入3分之1來自石油和天然氣收入，目前仍是美國較貧窮的州分之一。

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責任編輯：葉芷樺