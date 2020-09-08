【新冠疫苗】全球九大藥廠聯合承諾：疫苗研發以安全為重

全球新冠疫苗研發競賽愈演愈烈，據外媒報道，本周二（8日）歐美九間製藥公司共同承諾，疫苗實驗將堅守其科學準則，直到臨床試驗證實安全有效才會正式推出市場。

為了緩解外界對疫苗安全及有效性的擔憂，多間大型藥廠包括Moderna（MRNA）、強生（JNJ）、輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AZN）發表聯合聲明表示，在尋求全球監管文件和疫苗許可的過程中，將會堅持完整的科學過程。

不過早前全球首個推出新冠疫苗「衞星五號」的俄羅斯藥廠，以及獲得中國首個新冠病毒疫苗專利的康希諾生物（6185）、並不在上述聯合聲明名單之中。

根據外媒報道，是次聲明主要是為了防止疫苗在確認安全有效前，因政治壓力提早面世。上月尾美國食品及藥物監管局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）曾表示，如果「好處大於風險下」，考慮在新冠疫苗完成第三階段臨床試驗前，給予緊急使用授權。該言論引來社會議論，被指或受特朗普政府的壓力所致，FDA已否認相關說法。

美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）為爭取連任，曾多次表示疫苗可於大選日前面世。

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編輯：李勝男