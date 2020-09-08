Tesla電動車地位不保 ? 工會主席：福士3年内一定超越！

雖然Tesla以電動車起家，但近年多間車廠相繼推出電動車，變相令Tesla於電動車市場的領導地位逐漸受到威脅。德國車廠福士（Volkswagen）曾推出不少出色電動車，產品也有一定追捧，最近該車廠的工會主席 Bernd Osterloh 就指，福士將在三年內超越 Tesla，更提出三大理據。

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首先，Bernd Osterloh認為福士目前擁有的MEB模組化平台可以製造任何品牌的電動車型，因此競爭力。MEB是指設計初期，100%的純電動車輛開發，這不僅可以令電動車生產款式更多樣化，同時能以低廉價格出售予消費者，吸引力相當大。

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此外，福士於今年6月1日成立「Artemis」團隊，並由Audi 首席執行長 Markus Duesmann 領導，希望能推出一款高度自動化的電動車，相信短期内能趕上 Tesla目前的技術優勢。除了硬件配套之外，福士也成立「Car.SoftWare」軟件部門，會著重於車用軟件開發，也有助福士輕易蒐集到更龐大的數據。

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責任編輯：翁嘉陽