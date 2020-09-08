【京東股價】京東超市推全新「TOUCH+」　3年目標銷售8000億

京東（09618）旗下京東超市宣布，推出全新的「TOUCH+」戰略，重點涉及渠道、供應鏈及運營三個層面。同時，京東超市提出，目標2023年實現銷售額8,000億元人民幣。

對於「TOUCH+」戰略，京東零售集團大商超全渠道事業群消費品事業部總經理劉利振介紹稱，京東超市將通過更高效的全渠道能力實現三方面目標：首先是與主站互補，滿足消費者更多樣化的購買需求；其次是開放全渠道供應鏈和數字化能力，為品牌打造數字化解決方案；最後聯合線下實體門店，輸出京東的能力共建渠道。

恒大帶頭劈價 「金九銀十」繼續以價換量？詳情請按：【見下頁】

升浪到尾聲？ 大行對物管龍頭睇法有變，詳情請按：【見下頁】

今年4月，京東零售整合原消費品事業部、新通路事業部、物競天擇業務部、7FRESH業務部和1號會員店業務，成立「大商超全渠道事業群」，成為京東全渠道變革的核心業務之一。此次京東超市打通全渠道終端的重點就是在物競天擇，擬通過數字化產品實現品牌商對渠道、用戶、營銷的精細化運營。

物競天擇項目已經覆蓋了全國216個城市，合作渠道超過300家零售商、100萬家門店。在履約能力方面，物競天擇項目在1至4線的多個城市的配送時效均突破29分鐘達。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

記者：李兆明