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【公司心戰室@iM網欄】年輕人應放膽闖天下

名人薈萃 15:41 2020/09/09

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老同學阿寶來電，說她的兒子阿聰明年大學畢業，希望老施跟他聊聊找工作的問題。阿寶老實告訴老施，阿聰學業成績一般，運動及校外活動也不活躍。平時住在宿舍，與家人溝通少，對於快將畢業踏入社會工作，阿聰好像不怎麼積極，做父母的當然着急，最近頻頻找些世叔伯跟他見面，指點云云。

老施非常樂意跟年輕人交流，但唯一的要求是父母不要在場，所以請阿寶叫兒子自己打電話相約。這天，跟阿聰約了在大酒店的LobbyLounge。遲了十多分鐘，小伙子施施然到來，對遲到他看來並無不妥。

幾年沒有見過這位世姪，見他長的眉清目秀，外貌還算醒目，但是年紀輕輕居然有些眼袋，一臉疲態，坐在大梳化椅上，整個人陷在裏面，一副滿不在乎的神態。阿聰很沉靜，不大愛說話似的，我找話題跟他聊，問一句他答半句，像是若有所思，又像精神不集中。看來我要換個方式來刺激他。

「昨天很晚才睡吧？是趕功課還是睇波打機呢？」老施突然嚴肅起來，正色道。

「是……是在趕Project……」阿聰坐直身子，有點不好意思。

「是你媽逼你來找我的吧？要是你沒有興趣的話，那就回去好了！」

「不……不是的。」阿聰開始緊張起來，老施的「變臉」計謀得逞了。

既然已經引起他注意，也就和顏悅色起來，談談他搵工的想法。

網上創業 怕父母反對

原來阿聰希望跟朋友創業，搞網站，他很喜歡Online Marketing的工作。當我與他找到共同的話題時，他說話開始有內容而且顯得有條理，他似乎對年輕人網上發展市場頗有心得，覺得自己的點子可行。

談到他專長的內容，他愈說愈起勁，眉飛色舞地跟老施談他的大計。老施順着他的話題表現出很有興趣，並提了一些問題，他也一一回答，聽來是下了一番工夫。我發覺Online這玩意在他們那新一代十分熟悉，對我們這上一代來說卻很陌生，難怪他覺得與父母難以溝通。最後我問：

「有跟你父母談過這些嗎？看來他們很擔心你的前途呢。」

「沒有，他們不會有興趣的。他們只希望我進大公司，銀行之類的，穩穩定定的找個高薪厚職。老實說，我沒有興趣也沒有這樣的信心，我想嘗試自己創業，不過他們不會同意的。」阿聰無奈地說。

就這樣我們兩人東拉西扯談得興高采烈。老施也不覺得要給他出些甚麼主意，小伙子還是很有想法的。看來做父母長輩的，不能一股腦兒只灌輸自己的一套。
末了，阿聰跟我說：「施Uncle，我以後跟朋友們再找你聊天討教，可以嗎？」眼睛閃着光芒，炯炯有神地說。我回應︰「隨時歡迎。還有，把你的創業大計做一個Case，連同你的CV準備一下，送一份給我，讓我看看，幫你介紹一下給我的朋友。」阿聰高興地連番道謝。

看着阿聰以輕快的腳步離開，老施想到現在的年輕人很不好當。經濟低迷，社會競爭大，父母對年輕人的期望也高，卻又抓不準他們的想法，兩代之間的距離愈來愈遠，和他們溝通真不容易。

第二天，阿寶打電話來向我道謝，並說︰「阿聰跟你聊天後心情很愉快，你跟他談了甚麼？」我沒說詳情，只應道：「放心吧，他有自己的想法，你只要對他有信心並多加鼓勵便可！」阿寶半信半疑，但似乎放下心來。

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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