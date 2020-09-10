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【C家教路@iM網欄】科技板塊急回調 市場風險胃納在調整

名人薈萃 07:28 2020/09/10

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特斯拉 (TSLA) 拆股後卻迎來總值50億美元配股的可能，該股上周五（4日）收市價從近期高位回調約一成半，掀起了美股科技板塊回調的序幕。美股納指當日表現急挫約5%，特斯拉不被納入標普500指數，或對股價繼續有不利影響，相信短期內道指表現會比納指好，市場需要時間消化科技股昂貴的估值。恒指成份股周一（7日）調整後表現仍是偏弱，港股除了受納指回調拖累，加上周末美國將把中芯國際 （00981） 納入黑名單的不利消息，市場擔心後果會如華為及中興通訊（00763）的相近，恒生科技指數截至周二（8日）從高位回調約一成多。中芯國際一事嚴重影響市場對科技板塊的風險胃納，同時亦擔心騰訊（00700）及阿里巴巴（09988） 等科網股遲早會受衝擊，但筆者認為事件難以估計，就像早前中興通訊一樣，無法估底，其股票後來亦有反彈，所以只能按著自己能承受的風險及倉位的利潤空間而作出相對調整。

大市是否已轉勢仍要觀望美股的近期走勢，反而筆者想指出A股最近的表現卻是波動，健康牛的去向未明。如有留意國內10年債息，現時形勢依然向上，不多不少與限制資金流動至內房市場有關，股市亦因此有一定影響，滬深300指數自從7月頭急升後，一直於4600至4900 區間徘徊，反而近日內地金融相關股 (內銀及內險等) 卻有反彈跡象，所以筆者亦有密切留意板塊輪動的狀況。

整體而言，筆者自美股回調後，倉位由約九成降至七成左右，看法是比較保守，但仍會觀望大市表現，隨時入市捕捉反彈。繼農夫山泉（09633） 新股上市後，市場短期內或會喜愛估值較便宜，而且有市盈率比較的舊經濟股，筆者不排除會因而作出調整，但現在仍是持有消費、科技及醫療板塊的股票居多。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉、中芯國際、騰訊及阿里巴巴的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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