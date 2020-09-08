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【A股布局】估值殘外資落叠？　北向資金回流金融股

股樓投資 18:40 2020/09/08

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近來，因中芯國際（滬：688981/00981）累事，股價呈腰斬，拖冧整體新經濟股的估值水平。反之，隨着全球經濟略見起色，傳統經濟股似乎開始蠢蠢欲動。

【美股分析】美股盤前續挫 華爾街大好友：或調整10%-15%，【見下頁

周二（8日），來自滬深股通的北向資金終於止血，錄得淨流出63.5億元（人民幣，下同），結束了「六連沽」。同時，或許是資金流向的關係，內地股市以高位收市，上證指數收報3316點，上升0.7%，滬深300指數升0.5%至4694點，深圳創業板指數升0.4%，報2650點。

從上述指數不難看出，以傳統經濟為主的上證指數表現較優，多少因北向資金終於回流至中資金融股，尤其是遭一沉百踩的內銀股，意味內銀低殘的估值，或開始吸引了外資的眼球。

【宏觀中國】恒大帶頭劈價　「金九銀十」繼續以價換量？，【見下頁

數據顯示，興業銀行（滬：601166）已連續兩日錄得淨流入，周二流入4.29億元，招商銀行（滬：600036）結果了連續五日流出，同日流入2.69億元。此外，中國平安（滬：601318）則結束連續六日流出，錄得3.63億元流入。

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記者：林衛

興業銀行（滬：601166） 招商銀行（滬：600036） 中國平安（滬：601318） 中國 深股通 滬深300指數 金融 銀行 A股

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