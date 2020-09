【A股布局】估值殘外資落叠？　北向資金回流金融股

近來,因中芯國際(滬:688981/00981)累事,股價呈腰斬,拖冧整體新經濟股的估值水平。反之,隨着全球經濟略見起色,傳統經濟股似乎開始蠢蠢欲動。

周二(8日),來自滬深股通的北向資金終於止血,錄得淨流出63.5億元(人民幣,下同),結束了「六連沽」。同時,或許是資金流向的關係,內地股市以高位收市,上證指數收報3316點,上升0.7%,滬深300指數升0.5%至4694點,深圳創業板指數升0.4%,報2650點。

從上述指數不難看出,以傳統經濟為主的上證指數表現較優,多少因北向資金終於回流至中資金融股,尤其是遭一沉百踩的內銀股,意味內銀低殘的估值,或開始吸引了外資的眼球。

數據顯示,興業銀行(滬:601166)已連續兩日錄得淨流入,周二流入4.29億元,招商銀行(滬:600036)結果了連續五日流出,同日流入2.69億元。此外,中國平安(滬:601318)則結束連續六日流出,錄得3.63億元流入。

記者:林衛