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【摩笛吹奏】呢隻生物科技股昨跌一成　大摩指下跌更見吸引力　今日即時反彈逾7%

股樓投資 18:36 2020/09/08

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摩根士丹利今日發表技術研究報告，預期生物科技股諾誠健華(09969)的股價在未來30天上升，發生此概率料介乎70%至80%。

該行認為，諾誠健華股價近期持續下滑，短期估值更具吸引力。管理層亦透露新藥抑製劑奧布替尼(Orelabrutinib)，年底有望獲得NDA批准，符合該行及公司早前預測。考慮到產品線近期有多個催化劑，認為目前估值為18億美元的諾誠健華頗具吸引力，予目標估值29億美元，目標價17.5元，評級「增持」。今年4月，大摩已經看好諾誠健華，目標價同樣是17.5元及買入評級，意味今次並未有提升任何評級。

恒指公司上月底宣布，鑒於未能確定生物科技公司是否符合互聯互通資格，諾誠健華在內的多隻B股並不會納入最新互聯互通相關指數，即不能進入港股通名單，拖累集團股價持續受壓。而諾誠健華上月公布6月止中期業績，收入錄得75萬人民幣(下同)，按年增加26.1%。不過虧損由上年同期3.21億元，擴至4.07億元，相信短期內仍然未能「搣B」，要入港股通只能看條例會否有豁免空間。

 

 

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