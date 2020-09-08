【每日焦點】微軟提前洩露Xbox Series S售價　任天堂新遊戲預購量超越動森

▲ 在家抗疫期間，全球掀起電玩遊戲熱潮，不論是遊戲或主機銷量亦有所增長。

在家抗疫期間，全球掀起電玩遊戲熱潮，不論是遊戲或主機銷量亦有所增長。最近微軟（Microsoft）提前洩露下一代新主機Xbox Series S的售價，率先吸引消費者。

遊戲次世代主機大戰開打！微軟（Microsoft）早前就打頭陣公布年底推出新一代Xbox Series X，近日再次搶先SONY的PlayStation 5，正式宣布推出廉價版下一代新主機「Xbox Series S」，並大爆Xbox Series S僅售299美元（約2,317港元），以平價吸引機迷！

搶先PS5 微軟官方大爆Xbox Series S售價

另外，最近任天堂（Nintendo）推出多款電玩遊戲，均受到眾多玩家歡迎。上週，任天堂發布Switch版本的《Super Mario 3D All-Stars》，近日成為亞馬遜最暢銷的遊戲之一。

據美國電玩遊戲銷量數據顯示，《Super Mario 3D All-Stars》遊戲發布不到一周，目前在亞馬遜的預購量排名前列，更超越《動物森友會》、《Minecraft》 （當個創世神）及《Pokémon Sword》（寵物小精靈劍／盾）等遊戲。

任天堂《Super Mario 3D All-Stars》超越動森 成亞馬遜最暢銷遊戲

【更多科技新聞】

＜＜【TikTok】恐現模仿效應 TikTok封鎖帳戶制止自殺短片傳播

＜＜諾基亞痛失Verizon 5G訂單 恐被三星削弱地位

責任編輯：李寶如