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【每日焦點】微軟提前洩露Xbox Series S售價　任天堂新遊戲預購量超越動森

科技 20:00 2020/09/08

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在家抗疫期間，全球掀起電玩遊戲熱潮，不論是遊戲或主機銷量亦有所增長。

在家抗疫期間，全球掀起電玩遊戲熱潮，不論是遊戲或主機銷量亦有所增長。最近微軟（Microsoft）提前洩露下一代新主機Xbox Series S的售價，率先吸引消費者。

遊戲次世代主機大戰開打！微軟（Microsoft）早前就打頭陣公布年底推出新一代Xbox Series X，近日再次搶先SONY的PlayStation 5，正式宣布推出廉價版下一代新主機「Xbox Series S」，並大爆Xbox Series S僅售299美元（約2,317港元），以平價吸引機迷！

搶先PS5　微軟官方大爆Xbox Series S售價

另外，最近任天堂（Nintendo）推出多款電玩遊戲，均受到眾多玩家歡迎。上週，任天堂發布Switch版本的《Super Mario 3D All-Stars》，近日成為亞馬遜最暢銷的遊戲之一。

據美國電玩遊戲銷量數據顯示，《Super Mario 3D All-Stars》遊戲發布不到一周，目前在亞馬遜的預購量排名前列，更超越《動物森友會》、《Minecraft》 （當個創世神）及《Pokémon Sword》（寵物小精靈劍／盾）等遊戲。

任天堂《Super Mario 3D All-Stars》超越動森　成亞馬遜最暢銷遊戲

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責任編輯：李寶如

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