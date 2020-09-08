【閃‧亮‧人生@iM網欄】踩過界玩埋Fashion界？！　我的Crazy Idea！

近大半年時間，哪裡都不能去，不用出差、不可去旅行，唯有乖乖坐在公司埋頭苦幹工作…最辛苦是我旗下的同事，因為我每天都有新的Idea，當我想到，就要做到！在這段時間裡，我的同事就要日以繼夜、夜以繼日地幫我「諗計」執行我的Crazy Ideas。

我身邊相熟的朋友都知道這段時間我公司的Marketing非常進取，除了開Show做直播、自家製作各大小烹飪節目外，最令人匪夷所思的是，我們更學人做Fashion！

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個故事是「咁」的

話說去年，我想推出一個「高訂製水晶櫃」的項目，於是邀請到12位香港建築師及室內設計師朋友幫忙設計水晶櫃的面板，可謂粒粒皆星！本打算在去年10月選址六星級酒店做Show，但礙於社會運動事件，最終取消了這場展覽…

邀請了業界這麼多朋友幫忙，展覽會就這樣取消了我覺得真的有點可惜。於是，我忽發奇想，再次啟動我無限Crazy Idea的小宇宙，決定用另外一種方式去做，就是將整個展覽變成了一場時尚長衫Fashion Show！

「電器佬」學做Fashion

今次又是辛苦了我旗下的同事們。由「電器佬」變做「廚櫃佬」，再華麗轉身學做水晶訂製傢俬，已經是不容易的事情，現在還要團隊180度大變身，挑戰做我認爲最高不可攀、遙不可及的Fashion界別，真的很Crazy！

對我來說，其實我並不覺得做訂製櫃和做長衫是一件太風馬牛不相及的事情。所謂訂製櫃，就是按物業單位的尺寸大小，為客人度身設計，訂造至完美又Fit Size的傢俬。同樣地，Tailor-Made長衫，都是「量身訂製」的概念，異曲同工。只是訂製櫃是用硬繃繃的板材做面料，而我這個長衫Fashion項目，面料則轉用了輕柔柔的絲綢布料而已，其實理念同出一轍。

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「信」字行頭

就憑這個理念，我馬上重啟項目，重新邀請建築和室內設計界別的朋友們，將其之前為我們品牌設計的水晶櫃門板，重新演繹成我們的時尚長衫布料設計...這個Idea居然得到他們各人的爽快答應，非常感激！

就這樣，我就展開了今年令我忙足近9個月的跨界合作了！這些響噹噹的香港名建築師和名室內設計師們，就憑一個「信」字，將他們的「布料」設計交給了我，讓我再去無限創作。我便分別以「中西合璧」的Modern Cheongsam和「西中合璧」的Modern Couture兩個主題，找了兩位香港非物質文化遺產傳承人——「長衫大師」封有才老師和「花鈕大師」浦明華老師，以及Wedding Couture著名設計師Noel Chu坐陣操刀，「膽粗粗」便參與了由香港貿易發展局主辦的年度Fashion界盛事——《CENTRESTAGE 》時裝展的Brand Show，與建築界和室內設計界的朋友們一起「踩入」Fashion界！

這次跨界合作，真的很有趣，重點是有幸獲得這班「大師級」和「大哥大姐」們花心機和時間，陪我這個Fashion Rookie「玩」到「咁」大，真心感謝他們對我的信任！

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閃亮人生的定義

想知我們的跨界聯乘的長衫作品是怎樣的？在此先賣個關子，因為還有一個多星期，才會以嶄新、也是香港貿發局首個以Virtual形式開展的Fashion Show！

雖然未知大家對我們Fashion Show出來的反應如何，我只知道，過去這大半年，我們真的非常用心去做，特別是我的團隊願意和我一起接受一次又一次的新挑戰，跟我一起不斷嘗試和超越自己的Comfort Zone。

一羣人一起去做一些我們完全不擅長、不被人看好的事情，但我們仍憑股傻勁堅持做下去。跟大家說完全不在乎結果，是假的！結果對我們來說是非常重要的，但更重要的是，看到我的團隊，看到大家一起於整個過程中，遇難排難、不斷錯誤、不斷修正、各司其職、互補不足。直到開Show前最後一刻，仍想盡辦法如何做得更好。看到我身邊同事的不斷成長、不斷追求進步，是我最珍惜和享受的！

我覺得，精彩、閃亮的人生其實就是如此。如果，每個人出生是一張白紙的話，我們如何去豐富這張白紙上的色彩和內容，就取決於我們手裡。平白地過？還是畫上滿滿的內容？即使不是每張畫作都能做到博物館級水準的藝術品，但若能夠變成有內容、有故事、且充滿色彩的一張紙，也是蠻有意思的！

經常衝破自己、突破自己、推翻自己，要勇敢地將今日的我推翻昨日的我。我，就是用如此心態和理念，去做我認為會為人生添上色彩的事情，為人生做場Good Show！

這，也就是我對閃亮人生的定義。

誠邀你，見證我們新的一頁！

好奇看看我們的新攪作嗎？

有時間的話，約定大家一起在Virtual世界𥚃，見證我們新一頁的誕生：

CENTRESTAGE Fashion Show：

THE SPARKLE COLLECTION’s 《Next in Cheongsam》

日期：Sept 17, 2020

時間：3:15pm

www.centrestage.com.hk/en/event/schedule.php

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