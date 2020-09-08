【新股IPO】樂享互動擬周四招股 挾「微信」概念首季盈利大增9成

▲ 樂享互動擬於周四招股，公司近年盈利高速增長，今年首季利潤按年大增逾9成。

農夫山泉 （09633） 後，再有焦點新股接力，除福祿控股 （02101） 正熱烈招股，樂享互動也預計於周四開始招股。事實上，樂享互動披露，今年首季度其逾9成營收均來自騰訊 （00700） 旗下微信，因此具微信概念。

主營效果類營銷服務

根據樂享互動招股書，樂享互動主要通過在自媒體網絡上分析及分銷行業客戶的產品，而提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。通過效果類營銷服務，行業客戶可接觸自媒體發布者所累積的龐大用戶粉絲網絡流量。

換句話說，樂享互動免費向自媒體發佈者提供變現服務，累積流量資源，再向行業客戶提供效果類營銷服務。

樂享互動已與超過145個行業客戶合作，截至3月底，服務的應用組合覆蓋超過10個種類，如遊戲、視頻及工具應用；服務的網絡文學產品超過681冊網絡書籍；所服務Html 5遊戲產品超過15個，覆蓋PRG、戰略、動作及冒險種類。樂享互動也提供實物商品的營銷服務。

收入、盈利高速增長

樂享互動近年收入及利潤高速增長，2018、2019年收入分別為2.62億、4.74億元（人民幣，下同），分別按年增長94%、81%，年度溢利則分別按年增長42%、48%至4,545萬、6,736萬元。

今年首季度收入則為1.67億元，按年升72%；溢利錄得2050.6萬元，增長92%。

按自媒體平台劃分收入，今年首季其91%的收入均來自微信，6.4%來自短視頻平台，2.5%來自其他文本類的信息流平台。

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編輯：陳健婷