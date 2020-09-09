【小老闆生意經@iM網欄】零售業寒冬 商店清貨大減價的啟示

每逢換季時節，商店都會進行清貨大減價。8月已經過去，意味夏天都差不多完結、秋天即將來臨。不少商店都會趁此時進行換季清倉，一來可以為了避免堆積過時的商品存貨，對店內的商品進行重組；二來可以透過清貨大減價而騰出資金，再購入新一季的新貨。

今年受到新冠肺炎疫情的影響，訪港旅客少之又少，本地零售市場陷入寒冬，不少商店早在8月初已推出減價活動，有些商店甚至將減價活動的時期延長，進行一至兩個月不等。可是，到最後不少商店亦敵不過疫情影響，先後宣布結業。

減價旨在吸引顧客購買

究竟「大減價」的促銷手段是否如此「旺丁不旺財」？抑或是疫情的關係才會令到部分商店的銷情如此不濟？

本地經濟持續轉差，變相市民更加理性地消費，沒有折扣優惠根本就刺激不到他們的消費慾望。從消費心理學的角度去看，「大減價」的促銷活動對消費者有一定的吸引力。消費心理學上，清貨大減價或折扣優惠可增加消費者的購買欲，屬於「互惠原則(Reciprocity)」的一種。

此理論的定義是在於以相同的方式回報他人為我們所做的一切。基於此原則，消費者會因為商店的優惠而調整其購物行為。當一件商品進行減價優惠時，價格大幅下降，其吸引程度令人難以拒絕，消費者便開始陷入了一個不得不面對互惠原則的尷尬地步，繼而刺激到其購買欲。

盲目減價反而得不償失

當然，商店不是盲目減價便可以刺激到市民的消費欲，當中亦涉及一些商業手段。例如，減價的日子不可能無止境地進行。商店進行清貨大減價前，應先確定開始及結束的日期，無論促銷期間的生意好與否，到期後都需要停止減價活動。原因是有時間及期限上的迫切性，才會有效地引起消費者的購買欲。否則，減價的日子或次數愈來愈多，久而久之，顧客便會對減價失去興趣，亦不會珍視每次減價的機會，反而覺得今次買不到減價貨，很快便可再次買到減價貨。

話雖如此，即使商品的價格十分吸引，其質素都要有一定的保證。如果一間商店長期進行清貨大減價的產品都是沒有質素，消費者的購物慾亦會因此而大減。商店純粹因為害怕產品滯銷而進行大減價的話，久而久之，顧客便會對此店的商品失去興趣。因此，大減價促銷雖然是商家賺錢的好機會，但此銷售手段不能濫用，需要有手段地使用。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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