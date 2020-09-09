  • 27°C
香港時間 : 2020909日 (三) 07:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】零售業寒冬 商店清貨大減價的啟示

名人薈萃 07:24 2020/09/09

分享：

 

 

每逢換季時節，商店都會進行清貨大減價。8月已經過去，意味夏天都差不多完結、秋天即將來臨。不少商店都會趁此時進行換季清倉，一來可以為了避免堆積過時的商品存貨，對店內的商品進行重組；二來可以透過清貨大減價而騰出資金，再購入新一季的新貨。

 

今年受到新冠肺炎疫情的影響，訪港旅客少之又少，本地零售市場陷入寒冬，不少商店早在8月初已推出減價活動，有些商店甚至將減價活動的時期延長，進行一至兩個月不等。可是，到最後不少商店亦敵不過疫情影響，先後宣布結業。

 

減價旨在吸引顧客購買

 

究竟「大減價」的促銷手段是否如此「旺丁不旺財」？抑或是疫情的關係才會令到部分商店的銷情如此不濟？

 

本地經濟持續轉差，變相市民更加理性地消費，沒有折扣優惠根本就刺激不到他們的消費慾望。從消費心理學的角度去看，「大減價」的促銷活動對消費者有一定的吸引力。消費心理學上，清貨大減價或折扣優惠可增加消費者的購買欲，屬於「互惠原則(Reciprocity)」的一種。

 

此理論的定義是在於以相同的方式回報他人為我們所做的一切。基於此原則，消費者會因為商店的優惠而調整其購物行為。當一件商品進行減價優惠時，價格大幅下降，其吸引程度令人難以拒絕，消費者便開始陷入了一個不得不面對互惠原則的尷尬地步，繼而刺激到其購買欲。

 

盲目減價反而得不償失

 

當然，商店不是盲目減價便可以刺激到市民的消費欲，當中亦涉及一些商業手段。例如，減價的日子不可能無止境地進行。商店進行清貨大減價前，應先確定開始及結束的日期，無論促銷期間的生意好與否，到期後都需要停止減價活動。原因是有時間及期限上的迫切性，才會有效地引起消費者的購買欲。否則，減價的日子或次數愈來愈多，久而久之，顧客便會對減價失去興趣，亦不會珍視每次減價的機會，反而覺得今次買不到減價貨，很快便可再次買到減價貨。

 

話雖如此，即使商品的價格十分吸引，其質素都要有一定的保證。如果一間商店長期進行清貨大減價的產品都是沒有質素，消費者的購物慾亦會因此而大減。商店純粹因為害怕產品滯銷而進行大減價的話，久而久之，顧客便會對此店的商品失去興趣。因此，大減價促銷雖然是商家賺錢的好機會，但此銷售手段不能濫用，需要有手段地使用。

 

作者_Anna簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】創業背後辛酸 做生意須抱積極心態
2020/09/02
【小老闆生意經@iM網欄】創業背後辛酸 做生意須抱積極心態
【小老闆生意經@iM網欄】環球疫情未受控 經營代購不愁收入
2020/08/26
【小老闆生意經@iM網欄】環球疫情未受控 經營代購不愁收入
【小老闆生意經@iM網欄】舖租現劈價潮 或是商家搶佔市場好時機？！
2020/08/18
【小老闆生意經@iM網欄】舖租現劈價潮 或是商家搶佔市場好時機？！
【小老闆生意經@iM網欄】選好電商平台 為網店成功關鍵第一步
2020/08/12
【小老闆生意經@iM網欄】選好電商平台 為網店成功關鍵第一步
【小老闆生意經@iM網欄】本地網購市場剛起步 人人都可做店主
2020/08/05
【小老闆生意經@iM網欄】本地網購市場剛起步 人人都可做店主

下一篇文章

【地產人地產事@iM網欄】點樣為之凶宅? 呢幾個重點你未必知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【居屋2020】 嫌偏遠配套差？ 粉嶺山麗苑4個可取之處 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】 嫌偏遠配套差？ 粉嶺山麗苑4個可取之處 （附實地考察、戶型）