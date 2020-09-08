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恒指升34點 小米全日挫逾7%

即市財經 18:31 2020/09/08

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財經焦點速覽

恒生指數今早高開近200點，惟新經濟股反彈乏力，大市一度倒跌。在內銀股帶領下，恒指收市升34點，報24624點。藍籌新貴小米 （01810） 曾挫9%，全日跌逾7%，表現差絕藍籌。「凍資王」農夫山泉 （09633） 首日上市收報33.1元，較招股價高近54%，每手帳面賺2320元。港府周五（9月11日）起進一步放寬社交距離限制，食肆放寬至4人一枱；餐飲股造好，太興 （06811） 全日升近9%，敘福樓 （01978） 及富臨 （01443） 分別升3.3%及3.2%。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】內銀股日間撐市　淡友再沽夜期大低水逾200點（不斷更新）

【騰訊股價】新經濟股下挫騰訊曾跌逾1%　1600個買盤500元價位排隊入貨

【新股IPO】內地茶飲商輪流赴港上市　喜茶、奈雪傳明年上市（第二版）

【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度

【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊

【旅遊氣泡】政府去信11國洽建旅遊氣泡　日本泰國已有雙邊接觸

【精選投資分析】

美科技股波動 港股受累調整（第四版）

【金融股反攻】國壽復甦勢頭未改 股價追升空間大（第四版：新增國壽績後券商最新標價表）

【金九銀十】 購買力回歸 重啟車市旺季（第二版）

【熱爆新股點睇？】黃國英專訪：農夫山泉求其加2毫子都好勁！

【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力？（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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股票 香港股票 經濟 新經濟 餐飲股 指數 恒生指數 農夫山泉（09633）

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