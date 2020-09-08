恒指升34點 小米全日挫逾7%

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恒生指數今早高開近200點，惟新經濟股反彈乏力，大市一度倒跌。在內銀股帶領下，恒指收市升34點，報24624點。藍籌新貴小米 （01810） 曾挫9%，全日跌逾7%，表現差絕藍籌。「凍資王」農夫山泉 （09633） 首日上市收報33.1元，較招股價高近54%，每手帳面賺2320元。港府周五（9月11日）起進一步放寬社交距離限制，食肆放寬至4人一枱；餐飲股造好，太興 （06811） 全日升近9%，敘福樓 （01978） 及富臨 （01443） 分別升3.3%及3.2%。
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