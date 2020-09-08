【銀行股】渣打收購印度銀行涉違規　被判罰逾1300萬美元

▲ 渣打被印度判罰10億盧比（折合約1360萬美元）。

渣打集團 （02888） 2007年收購印度銀行時，涉嫌違反外滙交易規則，印度反洗錢機構展開長達8年的調查後，最終向渣打判罰10億盧比（折合約1,360萬美元）罰款，是當地歷來向外資銀行施加的最大額罰款之一。

據彭博報道，渣打2007年夥一個財團收購印度銀行Tamilnad Mercantile Bank時，涉嫌違反一條當地專門為監察離岸金融交易而設的外滙交易管理法。渣打確認已收到判決通知並正在評估，現階段不會進一步置評。

Tamilnad Mercantile Bank亦因事件被判罰約1.7億盧比。

據報，涉事交易是2007年Tamilnad Mercantile Bank在未得到印度央行的同意下，將近4.7萬股轉讓予海外投資者。其後，部分股份再在未經批準下轉讓到渣打附屬的子公司Sub-Continental Equity Ltd。

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