【地產人地產事@iM網欄】點樣為之凶宅? 呢幾個重點你未必知

近期有電視台播放了一段關於有個買家買入一個凶宅對上一層單位的大控訴，之後就很多人問百曉生，關於凶宅的定義和地產代理在當中的責任，所以今日就和大家談談甚麼是凶宅。

在法律層面上來說，基本上對凶宅是沒有任何定義的，即使在單位中發生命案，基本上也不能用法律層面去定義這單位就是凶宅。

當然，在一般人的認知中，凶宅本來就有一定的定義，通常在單位內非正常自然的死亡都會計算在內，例如在單位內發生過兇殺案、自殺案、火災、家居意外導致死亡，也通通包括在內。另外一種情況，就是因為其他單位發生事故，導致該單位也變了凶宅，例如樓上發生「空中飛人」，跌了落平台單位，那該平台單位也可算作凶宅。有一些人，甚至會把凶宅範圍再擴大一些，包括了同層和樓上樓下。

那麼準買家又如何得之該單位是否凶宅呢，基本上有幾個途徑：第一，直接問業主，業主是最清楚該單位的人，問他就最清楚了，當然業主不一定會説真話。第二，就是問地產代理，其實只要在該區做了一段時間的代理，也會對凶宅的分怖瞭若指掌，而且我們地產代理都有守則，必須秉持誠實、忠誠和嚴正的態度向客戶提供服務。第三，也是很多人會忽略，可以問一下管理員或管理處，他們都有齊事故的資料。第四，可以嘗試在網上按一下銀行估價，如果是「未能成功估價」、「歸零」或叫你「聯絡客户服務主任」，那就差不多肯定是凶宅了，不過，也有凶宅是可以成功估到價。

銀行之所以對凶宅的承按有疑問，不礙乎是風險二字。當借貸人不能如期還款，那銀行就會收樓把它變做銀主盤拍賣套現，銀行怕凶宅的變現能力有影響，所以普遍都拒絕為凶宅承按。

香港擁有最多凶宅的屋苑要數到美孚新邨，這麼多年來，凶宅數字已經上到接近50單，最轟動的要數到1997年發生的一宗奪命大火，導致7死38傷，肇事單位位於屋苑2期吉利徑一個低層戶，已故音樂人黃霑的母親，於火災中罹難。

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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